Bộ tứ SUV hạng B giá từ 600 triệu đồng, đáng mua hiện nay

Honda HR-V

Honda HR-V 2026 được phân phối với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 699 triệu đồng. Đây là dòng SUV sở hữu diện mạo hoàn toàn mới theo phong cách sang trọng và hiện đại hơn với kích thước tổng thể 4.385 x 1.790 x 1.590 mm, mang đến không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn trước.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mạ crom đầy cuốn hút, kết hợp cụm đèn LED thanh mảnh cùng đèn ban ngày và đèn sương mù LED giúp tăng hiệu quả chiếu sáng. Thân xe gây ấn tượng với tay nắm cửa sau đặt trên trụ C độc đáo, bộ mâm 5 chấu thể thao mạnh mẽ, các vòm bánh sơn đen bóng và khoảng sáng gầm 181 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài theo xu hướng hiện đại, tạo dấu ấn riêng khi di chuyển ban đêm.

Khoang lái được nâng cấp với màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, thiết kế tối giản hơn cùng vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hàng ghế Magic Seat gập linh hoạt, trong khi khoang hành lý có dung tích lên tới 1000 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển dài ngày. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như Honda Connect, Apple CarPlay, Android Auto không dây và dàn âm thanh 8 loa.

Honda HR-V e:HEV RS 2026 sử dụng động cơ Hybrid 1.5L kết hợp mô tơ điện cho công suất tối đa 174 mã lực, vận hành êm ái với các chế độ lái Eco và Sport, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 4,44L/100km đường hỗn hợp. Ngoài ra, HR-V 2026 còn sở hữu gói an toàn Honda Sensing cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và 6 túi khí an toàn.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce 2026 đa dạng các phiên bản, giá từ 599 triệu đồng, sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, thể thao và hiện đại, kế thừa nhiều đường nét nổi bật từ Xpander. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng ô vuông kết hợp cụm đèn LED T-shape cùng đèn định vị ban ngày hình chữ L sắc sảo. Hệ thống đèn hậu được thiết kế đồng bộ giúp phần đuôi xe trở nên bệ vệ và cá tính hơn.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ cùng bộ mâm 18 inch phay xước hai tông màu đẹp mắt. Mitsubishi Xforce có khoảng sáng gầm lên tới 222 mm, cao hàng đầu phân khúc SUV-B, giúp xe dễ dàng vượt địa hình và lội nước tới 40 cm. Bộ lốp bản rộng giúp xe bám đường tốt hơn và tăng độ ổn định khi vận hành. Xe được trang bị cốp điện đóng mở bằng nút bấm trên chìa khóa hoặc trực tiếp trên cửa cốp tiện lợi. Không gian nội thất rộng rãi nhờ thiết kế táp lô Horizontal Axis theo phương ngang tạo cảm giác thoáng đãng. Ghế ngồi bọc da mềm mại, hàng ghế sau có thể gập phẳng để tăng diện tích chứa đồ khi cần thiết. Hệ thống giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng 12.3 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiện đại.

Mitsubishi còn hợp tác cùng Yamaha để trang bị dàn âm thanh 8 loa cao cấp cho trải nghiệm nghe nhạc sống động hơn. Khả năng cách âm của xe được cải thiện đáng kể nhờ cấu trúc thân xe chắc chắn hơn gấp nhiều lần so với trước. Hệ thống điều hòa làm mát nhanh, đi kèm hộc làm mát nước dưới bệ tỳ tay mang lại sự tiện nghi cho người dùng. Xe còn được bố trí nhiều hộc để đồ, cổng sạc USB-C, USB-A và sạc không dây tiện dụng cho mọi vị trí ghế ngồi.

Sức mạnh của Mitsubishi Xforce 2026 đến từ khối động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross 2026 có giá khởi điểm thấp nhất từ 650 triệu đồng, sở hữu thiết kế trẻ trung, thể thao với kích thước tổng thể 4.310 x 1.770 x 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Xe nổi bật với bộ mâm 18 inch lớn nhất phân khúc, tạo dáng vẻ mạnh mẽ và hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng nhờ cụm đèn LED toàn phần sắc sảo kết hợp lưới tản nhiệt lớn cùng các chi tiết crom khỏe khoắn. Thân xe nổi bật với hốc bánh ốp nhựa đen, các đường gân dập nổi và gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ hiện đại. Đuôi xe gọn gàng với cụm đèn hậu LED kéo dài, cánh gió thể thao và cốp điện mở rảnh tay tiện lợi.

Nội thất Yaris Cross 2026 được thiết kế rộng rãi, hiện đại theo phong cách thực dụng và tối ưu không gian. Khoang cabin sử dụng chất liệu da cao cấp kết hợp các chi tiết mạ crom tạo cảm giác sang trọng hơn. Hàng ghế sau rộng rãi cho 3 người lớn và khoang hành lý có dung tích lên tới hơn 1.000 lít khi gập ghế. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên bản HEV, vô lăng bọc da tích hợp nhiều phím chức năng tiện lợi. Xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10.1 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa sống động. Điều hòa tự động có lọc bụi PM2.5, cửa gió hàng ghế sau và sạc không dây giúp tăng sự tiện nghi.

Toyota Yaris Cross 2026 có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L và hybrid 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Xe sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước cho khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản hybrid mang lại hiệu suất tối ưu với sự kết hợp giữa động cơ xăng và pin lithium-ion hiện đại. Ngoài ra, Yaris Cross 2026 còn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái và hệ thống túi khí toàn diện, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Hyundai Kona

Hyundai Kona 2025 giá đề xuất thấp nhất từ 636 triệu đồng, sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại với kích thước tổng thể 4.165 x 1.800 x 1.565 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Mẫu SUV cỡ nhỏ này mang đến không gian rộng rãi và phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thác nước kết hợp logo Hyundai mạ crom tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và sang trọng. Hệ thống đèn LED tách tầng hiện đại cùng đèn sương mù đặt thấp giúp xe thêm trẻ trung và cá tính.

Thân xe gây ấn tượng với đường mái vuốt cong thể thao, bộ mâm 17–18 inch và vòm bánh sơn đen khỏe khoắn. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ người lái. Phần đuôi xe thiết kế bề thế với cụm đèn hậu góc cạnh tạo sự đồng bộ trong tổng thể ngoại thất. Nội thất Hyundai Kona 2025 có thiết kế hiện đại với bảng táp-lô phẳng và màn hình cảm ứng đặt trung tâm dễ quan sát. Vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng cùng bảng đồng hồ LCD sắc nét phía sau. Ghế ngồi được bọc nỉ hoặc da tùy phiên bản, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hàng ghế sau có thể gập 60:40 linh hoạt. Khoang hành lý dung tích 543 lít và mở rộng lên 1.296 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ. Xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Hyundai Kona 2025 còn có chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, sạc không dây và điều hòa tự động trên các bản cao cấp. Hệ thống an toàn gồm ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo điểm mù và cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí giúp tăng sự an toàn và yên tâm cho người sử dụng. Hyundai Kona 2025 được phân phối với 3 phiên bản gồm 2.0AT Tiêu chuẩn, 2.0AT Đặc biệt và 1.6 Turbo. Trong đó, phiên bản Turbo nổi bật với động cơ 1.6T-GDI công suất 177 mã lực, hộp số 7DCT, đi kèm cửa sổ trời.