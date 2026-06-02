YZF-R2 “nóng” hơn bao giờ hết: Yamaha sắp ra mắt sportbike mới?

Sau thành công của YZF-R9 - mẫu sportbike ba xi-lanh chính thức ra mắt vào cuối năm 2024 - Yamaha dường như đang chuyển sự tập trung sang phân khúc phổ thông hơn. Và các thông tin mới nhất Yamaha đã tiến hành bảo hộ tên gọi YZF-R2 tại Mỹ, Israel, Ấn Độ, Na Uy, Iceland, Brazil và Mexico. Trước đó, nhãn hiệu này cũng đã xuất hiện tại Liên minh châu Âu, New Zealand, Philippines, Australia, Canada, Singapore và Indonesia.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Yamaha lựa chọn đăng ký YZF-R2 tại Mỹ. Trong những năm gần đây, luật sở hữu trí tuệ tại quốc gia này đã được siết chặt nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu nhưng không có ý định đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy, việc Yamaha tiến hành thủ tục bảo hộ tại Mỹ được xem là dấu hiệu cho thấy hãng thực sự có kế hoạch thương mại hóa mẫu xe này trong tương lai.

Về mặt kỹ thuật, YZF-R2 được dự đoán sẽ phát triển từ nền tảng của YZF-R125 và YZF-R15, hai mẫu sportbike cỡ nhỏ đã hiện diện trên thị trường từ năm 2008. Cả hai đều đã trải qua nhiều lần nâng cấp, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của công nghệ van biến thiên VVA trên động cơ xi-lanh đơn từ năm 2019.

Nhiều khả năng Yamaha sẽ sử dụng chính nền tảng động cơ VVA này và nâng dung tích lên khoảng 200cc để tạo ra một sản phẩm mới. Nếu điều đó trở thành hiện thực, công suất của YZF-R2 có thể đạt khoảng 24 mã lực, cao hơn đáng kể so với mức 18 mã lực của R15 nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 42 mã lực của R3 sử dụng động cơ hai xi-lanh dung tích 321cc. Đây được xem là khoảng công suất lý tưởng để lấp đầy khoảng trống trong dải sản phẩm sportbike hiện tại của Yamaha.

Nền tảng khung sườn của R125 và R15 cũng được đánh giá đủ khả năng đáp ứng động cơ mới mà không cần thay đổi quá nhiều về kết cấu. Bộ khung thép dạng ống, hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau đã được chứng minh độ ổn định qua nhiều năm sử dụng. Một số nguồn tin từ Ấn Độ còn cho rằng YZF-R2 có thể được trang bị phuộc hành trình ngược USD, hệ thống kiểm soát lực kéo cùng màn hình TFT màu nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc, dù hiện Yamaha chưa xác nhận các thông tin này.

Sự xuất hiện của R2 được cho là đặc biệt quan trọng tại các thị trường châu Á, nơi R15 đang sở hữu lượng người dùng đông đảo nhưng khoảng cách về giá bán và hiệu năng lên R3 vẫn còn khá lớn. Trong bối cảnh đó, một mẫu sportbike 200cc sẽ đóng vai trò cầu nối hợp lý, mang đến trải nghiệm thể thao mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ mức chi phí dễ tiếp cận.

Nếu được đưa vào sản xuất, YZF-R2 sẽ đối đầu trực tiếp với KTM RC 200 tại nhiều thị trường châu Á. Hiện Yamaha chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến YZF-R2. Do đó, vẫn cần một thời gian để xác định liệu rằng mẫu xe này có thực sự được ra mắt không.