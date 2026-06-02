Bộ đôi xe Peugeot 3008 và 5008 mới có giá bán từ 1,2 tỷ đồng tại Việt Nam

Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt và mở bán bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới vào tối 30/5. Bộ đôi SUV mới đến từ Pháp với thế hệ mới lột xác mạnh sẽ bổ sung lựa chọn cho khách hàng Việt trong phân khúc xe gầm cao tầm giá 1 tỷ đồng tại VN.

Phân khúc SUV/Crossover tầm giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam hiện là "chiến trường" khốc liệt nhất với sự thống trị của các đại diện đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe,...

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng "mác" xe châu Âu như trước, Peugeot thế hệ mới đã chọn hướng đi thực dụng và mạnh mẽ hơn: đánh trực diện vào trải nghiệm công nghệ tương lai và độ hoàn thiện cao cấp. Thế hệ mới của Peugeot 3008 và 5008 chứng kiến sự lột xác toàn diện từ nền tảng, thiết kế cho đến công nghệ.

Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới áp dụng ngôn ngữ mới với logo "khiên sư tử", lưới tản nhiệt tràn viền đồng màu thân xe và đèn LED móng vuốt sắc sảo. Đặc biệt, Peugeot 3008 chuyển sang phong cách SUV lai Coupe thể thao (đạt giải thiết kế Red Dot Award 2024), trong khi Peugeot 5008 duy trì kiểu dáng 7 chỗ vuông vức, thực dụng cho gia đình với chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm.

Nội thất Panoramic i-Cockpit trên Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới với điểm nhấn là màn hình cong tràn viền 21 inch đặt nổi, kết hợp vô-lăng D-Cut, cần số điện tử e-Toggle và phím cảm ứng i-Toggles thông minh. Các tiện nghi cao cấp bao gồm ghế da Nappa (tích hợp massage/sưởi/thông gió), loa Focal Premium và điều hòa 3 vùng độc lập (trên 5008).

Bên trong nội thất, Peugeot mới được trang bị hệ thống Peugeot Panoramic i-Cockpit thế hệ mới. Không gian điều khiển tiếp tục được phát triển theo triết lý hướng đến người lái, với các chức năng được bố trí trong tầm quan sát và thao tác. Tâm điểm của khoang cabin là màn hình cong Panoramic kích thước 21 inch, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Cả hai xe Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới đều chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm STLA Medium tối ưu của tập đoàn Stellantis. Xe trang bị động cơ xăng, dung tích 1.6L Turbo PureTech, cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm, hộp số tự động 6 cấp cùng gói an toàn chủ động ADAS nâng cấp toàn diện (Camera 360, phanh chủ động, giữ làn, ga tự động thích ứng...).

Sự xuất hiện của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được đánh giá là "quân bài chiến lược" của THACO AUTO nhằm tái định vị và lấy lại sức hút cho thương hiệu xe Pháp sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.