Royal Enfield hồi sinh huyền thoại Bullet với động cơ 650cc danh tiếng

Mẫu xe mới được định vị là sự kết hợp giữa giá trị di sản hơn 90 năm của cái tên Bullet với nền tảng động cơ hai xi-lanh hiện đại đã làm nên thành công cho dòng sản phẩm 650cc của hãng xe Anh - Ấn. Mẫu xe mới vẫn trung thành với phong cách cổ điển đặc trưng đã gắn liền với tên tuổi của dòng xe này trong nhiều thập kỷ.

Xe sở hữu bình xăng hình giọt nước quen thuộc, các đường kẻ trang trí được vẽ thủ công cùng yên xe dạng dài liền khối. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED đặt trong chóa đèn kiểu casquette truyền thống, kết hợp cùng đèn định vị “Tiger-Eye” đặc trưng của Royal Enfield. Những chi tiết như ống xả peashooter mạ crôm, ghi-đông đặt cao và cụm công tắc nhôm mang phong cách hoài cổ tiếp tục được duy trì nhằm giữ trọn bản sắc vốn có của dòng Bullet.

Sức mạnh của Bullet 650 đến từ khối động cơ hai xi-lanh song song dung tích 648 cc, đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt. Đây là nền tảng động cơ đã được Royal Enfield sử dụng trên nhiều mẫu xe 650cc khác và được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mượt mà, độ rung thấp cùng khả năng di chuyển đường dài thoải mái.

Khung xe dạng ống thép chịu lực kết hợp cùng hệ thống treo Showa là một trong những điểm đáng chú ý trên Bullet 650. Xe được trang bị phuộc trước hành trình dài 120 mm và cặp giảm xóc sau hành trình 112 mm, hướng đến sự êm ái khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Bộ vành kích thước 19 inch phía trước và 18 inch phía sau tiếp tục duy trì tỷ lệ thiết kế cổ điển đặc trưng, đồng thời góp phần mang lại cảm giác lái ổn định ở tốc độ cao.

Cụm tay lái của Bullet 650 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hiện đại. Cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog truyền thống và màn hình LCD kỹ thuật số, hiển thị các thông tin cần thiết như mức nhiên liệu, cấp số đang sử dụng, quãng đường hành trình và lịch bảo dưỡng định kỳ. Bên cạnh đó, Royal Enfield cũng cung cấp nhiều gói phụ kiện chính hãng nhằm giúp khách hàng cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng hoặc phục vụ nhu cầu du lịch đường dài.

Tại thị trường Ấn Độ, Bullet 650 được phân phối với mức giá 365.000 rupee - khoảng 101 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.