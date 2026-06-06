Mitsubishi lần đầu hé lộ Xpander thế hệ mới với diện mạo vuông vức, đậm chất SUV

Trong bản kế hoạch sản phẩm giai đoạn 2026-2031 vừa công bố, Mitsubishi đưa mẫu xe mang tên "New Xpander" vào danh mục phát triển dành riêng cho Đông Nam Á. Dù toàn bộ xe vẫn được che phủ bằng lớp bạt, những đường nét hiện ra bên dưới đã phần nào cho thấy hướng thiết kế mới của mẫu MPV này.

Mitsubishi công bố loạt sản phẩm mới sắp ra mắt, trong đó đáng chú ý có Xpander và Pajero mới. Ảnh: Mitsubishi

Qua hình ảnh hé lộ, Xpander thế hệ mới dường như sở hữu phom dáng vuông vức và cứng cáp hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành. Phần đầu xe kéo dài hơn, trong khi khu vực phía sau được tạo hình thẳng đứng với các mảng khối rõ nét. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe mới sẽ mang phong cách lai SUV rõ rệt hơn, tương tự những sản phẩm gần đây của Mitsubishi như Xforce hay Destinator.

Xpander 2027 được dự đoán sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng xe Nhật Bản với cụm đèn LED ban ngày và đèn hậu dạng chữ T, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các chi tiết tạo hình ba chiều hiện đại hơn. Việc đồng bộ thiết kế với các dòng xe mới không chỉ giúp Xpander trẻ trung hơn mà còn tăng tính nhận diện trong dải sản phẩm toàn cầu của Mitsubishi.

Nội thất Destinator hiện tại có thể là tham chiếu cho cabin Xpander mới. Ảnh: Mitsubishi

Không gian nội thất cũng được kỳ vọng sẽ có nhiều nâng cấp. Màn hình giải trí trung tâm có thể tăng kích thước lên khoảng 12,3 inch thay cho màn hình 10 inch hiện nay. Thiết kế thân xe vuông vức hơn hứa hẹn mang lại khoảng trần rộng rãi hơn cho hành khách phía sau, đồng thời cải thiện dung tích khoang hành lý. Tuy nhiên, với định vị là mẫu MPV phổ thông, Mitsubishi nhiều khả năng vẫn sẽ cân đối các nâng cấp để duy trì lợi thế về giá bán.

Ở khía cạnh vận hành, khả năng cao Xpander mới vẫn tiếp tục sử dụng các cấu hình động cơ quen thuộc. Tại Việt Nam, mẫu xe hiện dùng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, trong khi ở Thái Lan còn có thêm phiên bản hybrid tự sạc kết hợp máy xăng 1.5L với mô-tơ điện. Việc giữ lại các hệ truyền động hiện có và nâng cấp về công nghệ được xem là phương án hợp lý khi những cấu hình này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng Đông Nam Á.

Một trong những trang bị được người dùng Việt Nam chờ đợi nhất là gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Đây là tính năng đã xuất hiện trên Xpander tại Thái Lan nhưng chưa được đưa lên các phiên bản đang phân phối trong nước. Nếu được bổ sung trên thế hệ mới, Xpander sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông, nơi công nghệ an toàn ngày càng trở thành yếu tố được khách hàng gia đình quan tâm.

Dự đoán thiết kế của Mitsubishi Xpander mới. Ảnh: bagasatriakbar

Sự xuất hiện của Xpander mới cũng nằm trong chiến lược sản phẩm quy mô lớn của Mitsubishi. Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ tung ra 13 mẫu xe mới trong vòng 6 năm tới, tập trung mạnh vào các hệ truyền động điện hóa gồm hybrid tự sạc (HEV), hybrid sạc điện (PHEV) và xe thuần điện. Tại Việt Nam, Mitsubishi cũng đã xác nhận kế hoạch đẩy mạnh điện hóa với các mẫu xe hybrid và PHEV trong thời gian tới.

Với vị thế là mẫu MPV máy xăng bán chạy nhất Việt Nam nhiều năm liên tiếp, Xpander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ lực của Mitsubishi. Nếu được bổ sung thêm hệ truyền động hybrid cùng gói ADAS như tại Thái Lan, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo ra thêm một cuộc đua mới trong phân khúc MPV phổ thông những năm tới.