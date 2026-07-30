Xe máy điện mới đi tới 260 km/lần sạc, trang bị hiện đại vượt trội

Mới đây, Avore Electric đã chính thức trình làng sản phẩm đầu tiên mang tên Avore EX. Mẫu xe sở hữu thiết kế naked-bike mạnh mẽ và vẫn đủ linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Mẫu mô tô điện này được phân phối với 3 phiên bản gồm: EX 2S, EX 2 và EX 1. Trong đó, bản EX 2S được chứng nhận đạt quãng đường lên tới 260 km theo tiêu chuẩn IDC, trong khi EX 2 có thể đi được 255 km và phiên bản tiêu chuẩn EX 1 đạt 160 km. Ba phiên bản đều sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) không sử dụng đất hiếm, một giải pháp giúp giảm sự phụ thuộc vào các vật liệu hiếm trong quá trình sản xuất.

Avore EX được trang bị công suất động cơ dao động từ 7,5 kW đến 10,5 kW tùy từng phiên bản, trong khi mô-men xoắn cực đại tại bánh xe đều đạt 250 Nm. Phiên bản EX 2S có tốc độ tối đa công bố 114 km/h, còn EX 2 và EX 1 đạt 100 km/h.

Mẫu xe máy điện này cũng được trang bị hệ truyền động Integrated Motor + Swingarm Powertrain, hay còn gọi là Drive Link Arm. Đây là cấu trúc kết hợp giữa động cơ và gắp sau nhằm tối ưu hóa phân bổ trọng lượng, tăng độ cứng của khung xe và cải thiện khả năng vận hành. Theo nhà sản xuất, thiết kế này mang lại sự ổn định tốt hơn khi tăng tốc cũng như khi vào cua.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị bộ sạc tích hợp công suất 1.500 W, cho phép người dùng cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng 5A hoặc 15A mà không cần lắp đặt thêm thiết bị sạc chuyên dụng. Theo Avore, xe chỉ mất khoảng hai giờ để sạc từ 20% lên 80% dung lượng pin và khoảng bốn giờ để sạc đầy từ 0% đến 100%. Bộ pin đã được NATRAX chứng nhận, còn hệ thống quản lý pin (BMS) được ICAT kiểm định.

Avore EX được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, vận hành trên hệ điều hành độc quyền AVORE SENSE, tích hợp trợ lý phương tiện AVA cùng hệ thống kết nối thông minh Avore Synapse sử dụng trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể theo dõi thông tin hành trình, thống kê vận hành và nhiều dữ liệu khác thông qua hệ sinh thái kết nối của hãng. Ngoài chế độ lái hiệu suất cao Apex, Avore còn giới thiệu tính năng Syft, một chế độ giả lập hộp số tay giúp người lái chủ động hơn trong việc kiểm soát công suất truyền xuống bánh sau, tạo cảm giác lái gần giống các mẫu mô tô sử dụng hộp số truyền thống.

Xe cũng được trang bị hàng loạt tính năng hỗ trợ khác như hệ thống phản hồi thao tác người lái ARS, hỗ trợ dắt xe PAM+, chức năng tự động tắt xi-nhan, đèn Guide-Me-Home, đèn chào mừng và cụm đèn nhận diện đặc trưng đặt tại khu vực bình xăng giả. Ngoài ra, Avore còn phát triển thiết kế pin Split Pack Energy với hai cụm pin bố trí song song nhằm tối ưu không gian lắp đặt, cân bằng trọng lượng và cải thiện hiệu quả tản nhiệt.

Tại thị trường Ấn Độ, Avore EX được phân phối với giá bán từ 124.999 Rupee (khoảng 34,3 triệu đồng).