Toyota Camry Hybrid cũ đang có giá sang tay ra sao trong hè 2026?

Toyota Camry Hybrid tiếp tục nằm trong nhóm sedan hạng D giữ giá tốt trên thị trường xe cũ hè 2026. Khảo sát các tin rao bán cho thấy nhiều chiếc Camry HEV đời 2025-2026 mới lăn bánh vài nghìn km vẫn được chào bán với mức giá từ 1,42-1,48 tỷ đồng, thậm chí có trường hợp cao hơn giá niêm yết xe mới.

Một số tin rao bán Toyota Camry Hybrid cũ.

Theo ghi nhận, nhóm xe Camry 2.5 HEV Top sản xuất năm 2025 xuất hiện khá nhiều trên thị trường xe đã qua sử dụng. Một chiếc chạy 6.600 km được rao giá 1,45 tỷ đồng tại Hà Nội. Một xe khác cùng phiên bản, odo khoảng 6.000 km có giá 1,42 tỷ đồng, trong khi chiếc đã đi gần 9.823 km được chào bán 1,419 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có những chiếc Camry Hybrid đời 2025 dù đã lăn bánh hơn 25.000 km vẫn được rao ở mức 1,46 tỷ đồng. Trong khi đó, một chiếc Camry Hybrid đời 2026 đã chạy khoảng 3.000 km được chào bán tới 1,48 tỷ đồng tại TP.HCM.

Mức giá này gây chú ý bởi theo giá niêm yết, Toyota Camry Hybrid mới hiện dao động quanh mốc 1,46 tỷ đồng tùy phiên bản. Như vậy, một số xe lướt trên thị trường thậm chí còn được rao cao hơn xe mới từ vài chục triệu đồng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Nguyên nhân đến từ việc nhiều xe thuộc diện "siêu lướt", mới sử dụng trong thời gian ngắn, quãng đường chỉ vài nghìn km, vẫn còn bảo hành chính hãng và có thể nhận xe ngay. Bên cạnh đó, một số tin rao còn nhấn mạnh xe một chủ sử dụng, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ hoặc được phân phối qua hệ thống Toyota Sure.

Ở nhóm xe đã sử dụng lâu hơn, mức giá bắt đầu giảm rõ rệt. Một chiếc Toyota Camry 2.5 HV sản xuất năm 2023, đã đi khoảng 61.000 km, hiện được rao bán với giá khoảng 1,17 tỷ đồng. So với xe đời 2025-2026, mức chênh lệch khoảng 250-300 triệu đồng, phản ánh tác động của thời gian sử dụng và số km vận hành.

Diễn biến này cho thấy, Toyota Camry Hybrid vẫn duy trì khả năng giữ giá rất tốt trên thị trường Việt Nam. So với nhiều mẫu sedan cùng phân khúc, mức khấu hao của Camry Hybrid khá thấp, đặc biệt trong hai năm đầu sử dụng.

Tuy nhiên, với những chiếc xe lướt có giá gần tương đương hoặc thậm chí cao hơn xe mới, người mua cần cân nhắc kỹ. Nếu không cần nhận xe ngay hoặc không có yêu cầu đặc biệt về màu sắc, phiên bản, việc lựa chọn xe mới có thể hợp lý hơn nhờ được hưởng đầy đủ chế độ bảo hành, ưu đãi từ đại lý và không phải lo về lịch sử sử dụng.

Ngược lại, các mẫu Camry Hybrid đời 2023 với mức giá quanh 1,17 tỷ đồng có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng muốn trải nghiệm sedan hybrid của Toyota với chi phí thấp hơn đáng kể so với xe mới.