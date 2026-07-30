Đây là những dòng ôtô SUV chạy thuần điện cực chất hiện nay

VinFast VF 7

VinFast VF 7 có giá niêm yết từ 740 triệu đồng, sở hữu thiết kế ngoại thất kế thừa tinh hoa hơn một thế kỷ ngành ô tô, đồng thời đổi mới với triết lý “Vũ trụ phi đối xứng” lấy cảm hứng từ không gian, mang đậm tinh thần công nghệ, thể thao và cá tính. Các đường nét tinh tế cùng đầu xe mô phỏng phi thuyền, đèn định vị chữ V, thân xe cơ bắp, tay nắm cửa ẩn, la-zăng 20 inch và thiết kế khí động học giúp xe nổi bật cả về thẩm mỹ lẫn hiệu suất. Không chỉ là phương tiện di chuyển, VF 7 còn là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật thiết kế.

Nội thất được phát triển theo định hướng lấy người lái làm trung tâm, với không gian rộng rãi, tiện nghi trong tầm tay và tùy chọn trần kính toàn cảnh mang đến trải nghiệm cao cấp. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hệ thống trợ lái nâng cao, hỗ trợ lái trên cao tốc, cùng 7 túi khí trên bản Plus và mô-men xoắn lên tới 500 Nm ở phiên bản Plus AWD.

VinFast cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc với mạng lưới phủ rộng trên cả nước, giúp việc sử dụng xe điện thuận tiện và dễ dàng hơn. VF 7 có hai phiên bản Eco và Plus, cho quãng đường di chuyển tối đa đến 500,5 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng.

VinFast VF 6

VinFast VF 6 có giá niêm yết từ 689 triệu đồng, là mẫu SUV điện hạng B sở hữu thiết kế nhỏ gọn với kích thước 4.238 × 1.820 × 1.594 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm và khoảng sáng gầm 170 mm, phù hợp cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Xe có hai phiên bản Eco và Plus với la-zăng lần lượt 17 và 19 inch, mang đến diện mạo hiện đại, thể thao cùng khả năng vận hành ổn định. VF 6 sử dụng hệ dẫn động cầu trước, động cơ điện cho công suất tối đa 130 kW ở bản Eco và 150 kW ở bản Plus, mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm và 310 Nm. Cả hai phiên bản đều được trang bị pin dung lượng 59,6 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 399 km (Eco) và 381 km (Plus) sau mỗi lần sạc đầy.

Xe tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp và nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác. Bên cạnh đó, VF 6 còn sở hữu hệ sinh thái công nghệ thông minh với trợ lý ảo VinFast, điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm từ xa và ứng dụng quản lý xe trên điện thoại. Màn hình cảm ứng 12,9 inch cùng nhiều tiện ích kết nối hiện đại mang đến trải nghiệm lái tiện nghi, an toàn và khác biệt.

BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 là mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của BYD tại Việt Nam, sở hữu thiết kế hiện đại với kích thước 4.775 × 1.890 × 1.670 mm, mâm 19 inch và nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Nội thất 5 chỗ nổi bật với màn hình cảm ứng 15,6 inch, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống âm thanh Infinity 10 loa trên bản Premium.

Xe sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực, dẫn động cầu trước và khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Bộ pin Blade dung lượng 18,3 kWh cho phép xe chạy khoảng 100 km ở chế độ thuần điện, với tổng quãng đường tối đa lên đến khoảng 1.200 km theo công bố của hãng. Sealion 6 hỗ trợ sạc AC, DC, tính năng cấp nguồn V2L và phanh tái tạo năng lượng, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Xe được trang bị gói an toàn ADAS cùng nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 và 6 túi khí. Với mức giá từ 839 triệu đồng, BYD Sealion 6 là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng C nhờ công nghệ hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính cạnh tranh cao.