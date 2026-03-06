Mitsubishi Xpander số sàn bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa giới thiệu Xpander MT diện mạo đậm chất Crossover hoàn toàn mới, đồng bộ cùng các phiên bản cao cấp, không gian nội thất tinh tế và tiện nghi hơn cùng mức giá được điều chỉnh tối ưu. Xe thay đổi ngoại thất toàn diện, mang đến vẻ ngoài năng động đậm chất Crossover tương tự phiên bản AT Premium. Phần đầu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng với hai thanh mạ chrome chữ X bản lớn và cản trước mới sắc nét, tăng cảm giác vững chãi và ổn định khi quan sát từ phía trước.

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước T-Shape kết hợp với dải đèn định vị LED sắc sảo, nối liền với thanh chrome mờ trên lưới tản nhiệt cho vẻ ngoài bề thế và hiện đại. Bộ ốp cản mới chạy liền mạch từ trước ra sau cùng bộ ốp sườn xe năng động và thể thao.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.595 mm, tăng 120 mm so với phiên bản trước, khoảng sáng gầm xe 225 mm hàng đầu phân khúc – giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị, đường xấu hoặc ngập nước. Mâm xe hợp kim có kích thước 16inch màu bạc đa chấu mới. Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu dạng T-Shape đặc trưng đồng bộ với thiết kế đèn ban ngày phía trước, dễ dàng nhận diện ở mọi góc nhìn.

Bên cạnh sự tinh tế vốn có, nội thất của xe nâng cấp tập trung vào tính thực tế, mang đến không gian dễ chịu và thoải mái hơn cho cả người lái và hành khách. Ở vị trí người lái, cụm đồng hồ được nâng cấp lên màn hình 7-inch, hiển thị thông số vận hành rõ ràng và dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Hệ thống màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto có dây, mang đến khả năng kết nối tiện lợi và trải nghiệm liền mạch trong suốt hành trình.

Ghế ngồi bọc nỉ cao cấp mềm mại và thoáng khí hơn. Hàng ghế thứ hai được bổ sung đủ 3 tựa đầu và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để ly, mang lại sự thư giãn ở mọi vị trí ngồi. Không gian nội thất vẫn duy trì lợi thế rộng rãi hàng đầu phân khúc với 7 chỗ ngồi và khả năng gập ghế linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển và chuyên chở đa dạng của khách hàng.​

Xpander MT được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L MIVEC, cho công suất 105 mã lực và sử dụng hộp số sàn 5 cấp linh hoạt và chủ động trong nhiều điều kiện giao thông. Khối động cơ này cho khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn đường dài.

Phiên bản 2026 được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA với 2 túi khí an toàn phía trước.

Mitsubishi Xpander MT 2026 bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia. Xe chỉ có phiên bản màu trắng cùng giá niêm yết: 568 triệu đồng đã bao gồm VAT. Khách hàng mua xe trong tháng 3 này sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 57 triệu đồng.