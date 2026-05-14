Doanh số tháng 4/2026 của VinFast đạt gần 25.000 xe

Với doanh số 24.774 xe bàn giao trong tháng 4/2026, VinFast không chỉ duy trì đà tăng trưởng ổn định mà còn xác lập cột mốc 19 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượng xe bán ra của hãng đạt 78.458 chiếc, củng cố vị thế số một thị trường và khẳng định xu thế chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

VinFast trong tháng 4 ghi nhận sự bứt phá đồng đều ở mọi phân khúc. Đáng chú ý, mẫu xe 7 chỗ Limo Green tiếp tục khẳng định vai trò "trụ cột" doanh số khi dẫn đầu danh mục sản phẩm với 6.480 xe. Đây là mẫu xe được ưa chuộng nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

VinFast đạt doanh số 24.774 xe bàn giao trong tháng 4/2026.

Xếp ngay sau là mẫu mini-SUV VF 3 với 5.273 xe. Thiết kế nhỏ gọn cùng giá thành dễ tiếp cận giúp mẫu xe này duy trì sức hút ổn định kể từ khi ra mắt. Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ cũng ghi nhận đóng góp đáng kể từ VF 5 (4.732 xe) và VF 6 (2.704 xe).

Tính chung từ đầu năm đến nay, bốn mẫu xe kể trên (Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6) cũng chính là những cái tên bán chạy nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam. Đặc biệt, Limo Green đã thiết lập kỷ lục doanh số với 18.951 chiếc chỉ sau 4 tháng.

Mẫu xe điện VF 3 đạt doanh số 5.273 xe.

Ở nhóm xe đa dụng dành cho gia đình, VF MPV 7 ghi nhận kết quả khả quan với 2.526 xe trong tháng 4 (lũy kế 6.212 xe từ đầu năm). Trong khi đó, tại phân khúc SUV cỡ C cạnh tranh khốc liệt, VF 7 tiếp tục duy trì vị thế "xe hot" với 1.148 xe bàn giao, nâng tổng doanh số 4 tháng đầu năm lên con số 4.662 xe. Các dòng xe khác như VF 8, VF 9, Minio Green và mẫu xe tải van EC Van cũng đóng góp đều đặn vào tổng lượng xe xuất xưởng của hãng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu, nhận định rằng việc duy trì ngưỡng doanh số xấp xỉ 25.000 xe/tháng là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với hệ sinh thái xe điện.

Để duy trì vị thế dẫn đầu và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, VinFast hiện đang duy trì các chính sách ưu đãi tài chính mạnh tay. Cụ thể, hãng hỗ trợ từ 6-10% giá niêm yết, áp dụng lãi suất cố định trong 3 năm đầu cho khách mua trả góp và chương trình "0 đồng vốn đối ứng". Ngoài ra, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được hỗ trợ thêm 3% giá xe.

Đặc biệt, đặc quyền sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-Green kéo dài đến đầu năm 2029 tiếp tục là lợi thế cạnh tranh giúp VinFast gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua xe xanh tại Việt Nam.

Bảng doanh số các dòng xe bán chạy của VinFast (T4/2026):