Lynk & Co lần đầu trình làng mẫu xe ý tưởng GT Concept

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Lynk & Co đã bước ra khỏi vùng an toàn của những chiếc SUV và Sedan quen thuộc để trình làng mẫu GT Concept đầy tham vọng. Đây được xem là lời giải của tập đoàn Geely đối với những tượng đài như Porsche 911 hay Mercedes-AMG GT.

Lynk & Co không chỉ mang đến một mẫu xe trưng bày thuần túy mà còn phô diễn những công nghệ cơ khí và khí động học mang tính đột phá.

Lynk & Co trình làng mẫu GT Concept đầy tham vọng.

Với chiều dài 4.780 mm, chiếc coupe 2+2 này có kích thước tương đương với siêu xe Ferrari 12Cilindri. Ngoại thất của xe là sự hòa quyện tinh tế giữa những đường nét cơ bắp đầy cuốn hút: phần đầu xe mang hơi hướng của Ferrari Amalfi, trong khi đuôi xe lại gợi nhắc đến vẻ lịch lãm của Aston Martin.

Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là khả năng "thay hình đổi dạng". Chỉ với một nút bấm trên cụm điều khiển trung tâm: Kéo dài thân xe: Cản trước và sau tự động mở rộng, giúp chiều dài xe tăng thêm 100 mm (khoảng 4 inch) để tối ưu lực ép xuống đường (downforce).

Mẫu xe này được hướng đến những tượng đài như Porsche 911 hay Mercedes-AMG GT.

Xe có thể hạ thấp trọng tâm với hệ thống treo tự động hạ thấp 15 mm. Ngoài ra, xe còn trang bị cánh gió chủ động: Đuôi xe nhô cao, sẵn sàng cho những cú bứt tốc ở tốc độ cao. Dù thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ kín, Lynk & Co xác nhận mẫu GT này sử dụng cấu hình dẫn động cầu sau (RWD) thuần điện.

Sức mạnh khủng khiếp từ động cơ điện cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 2 giây – một con số đủ sức làm lu mờ nhiều siêu xe chạy xăng hiện nay. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu "khung gầm kỹ thuật số" được hỗ trợ bởi AI, tinh chỉnh chuyên biệt cho đường đua, kế thừa tinh hoa từ đội đua Lynk & Co tại giải TCR World Tour.

Sức mạnh khủng khiếp từ động cơ điện cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 2 giây.

Bên trong cabin, cấu hình 2+2 được bao phủ bởi chất liệu da trắng cao cấp và các điểm nhấn sợi carbon. Khi người lái kích hoạt chế độ vận hành hiệu năng cao, các màn hình kỹ thuật số sẽ tự động thu gọn lại để giảm thiểu sự xao nhãng, giúp tài tử tập trung tối đa vào cung đường. Tuy nhiên, Lynk & Co vẫn khôn ngoan giữ lại các phím điều khiển vật lý để đảm bảo tính tiện dụng khi thao tác nhanh.

Lynk & Co cho biết họ đang nghiêm túc lắng nghe phản hồi từ cộng đồng và khách hàng để quyết định tương lai của mẫu xe này. Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là đối trọng trực tiếp của Denza Z (BYD) và tạo nên một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với các dòng xe thể thao danh tiếng đến từ châu Âu.

Lynk & Co xác nhận mẫu GT này sử dụng cấu hình dẫn động cầu sau (RWD) thuần điện.

Việc ra mắt GT Concept không chỉ là một bước đi quảng bá, mà còn là lời khẳng định vị thế của thương hiệu Trung Quốc: Họ không chỉ làm xe phổ thông, mà còn đủ sức tạo ra những cỗ máy tốc độ đầy cảm xúc và đậm chất kỹ nghệ.