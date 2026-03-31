Loạt ô tô tiêu thụ chưa tới 4 lít/100 km đáng mua giữa áp lực giá xăng

Dưới đây là một số mẫu xe tiêu biểu có mức tiêu thụ dưới 4 lít/100km, thậm chí có mẫu chỉ tiêu thụ khoảng 1,38 lít/100km (theo thông số của nhà sản xuất), rất phù hợp cho những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Toyota Yaris Cross HEV

Là một trong những mẫu B-SUV hiếm hoi trang bị hệ truyền động xăng lai điện, Toyota Yaris Cross HEV hiện có giá bán lẻ đề xuất 728 triệu đồng. Với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 3,8 lít/100km. Ngoài ra, Yaris Cross HEV còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như gói công nghệ an toàn chủ động, cửa sổ trời và cốp điện mở rảnh tay.

Toyota Corolla Cross HEV

Được định vị trong phân khúc crossover cỡ B+, Toyota Corolla Cross HEV có kích thước lớn hơn một chút so với Toyota Yaris Cross. Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp với mô-tơ điện cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,67 lít/100km, biến nó trở thành một trong những mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất trên thị trường.

BYD Seal 5

Là mẫu sedan hạng C duy nhất sở hữu cấu hình truyền động xăng lai điện, BYD Seal 5 có giá niêm yết 696 triệu đồng. Với động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 3,8 lít/100km và có khả năng di chuyển 120km ở chế độ thuần điện.

BYD Sealion 6

Nằm trong phân khúc C-SUV, BYD Sealion 6 là mẫu PHEV đầu tiên của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam. Xe sử dụng hệ truyền động DM-i với động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện cho mức tiêu thụ nhiên liệu từ 3,5 đến 4,7 lít/100km. Theo công bố của BYD, Sealion 6 có khả năng di chuyển 100km ở chế độ thuần điện.

Jaecoo J7 PHEV

Đối thủ trực tiếp của BYD Sealion 6, Jaecoo J7 PHEV cũng trang bị hệ truyền động PHEV với động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện. Xe có khả năng di chuyển 100km ở chế độ thuần điện và chỉ tiêu tốn 0,52 lít xăng cho 100km đầu tiên. Khi vận hành ở chế độ hỗn hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này rơi vào khoảng 4 lít/100km.

Kia Sorento PHEV

Theo thông số từ hãng xe Hàn Quốc, Sorento PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100km khi pin đầy. Mặc dù thuộc phiên bản cũ ra mắt từ năm 2022, con số này vẫn rất hấp dẫn so với các SUV cỡ D thuần xăng/dầu khác.

Lynk & Co 08

Được định vị trong phân khúc SUV gầm cao cỡ D, Lynk & Co 08 có 5 chỗ ngồi và trang bị hệ truyền động PHEV với động cơ xăng 1.5L tăng áp cùng 2 mô-tơ điện. Mẫu xe này có khả năng di chuyển 200km ở chế độ thuần điện và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào khoảng 1,38 lít/100km.

Những mẫu xe hybrid và PHEV nói trên không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn góp phần bảo vệ môi trường, là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự chuyển mình trong việc sử dụng phương tiện giao thông.