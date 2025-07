Lynk & Co 06 ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 679 triệu đồng

Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam - Greenlynk Automotives, thành viên của Tasco Auto vừa giới thiệu mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06 Core Plus ra thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản mới thuộc phân khúc B-SUV, được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu 06 Hyper Pro, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự thực dụng giá trị sử dụng với chi phí hợp lý.

Lynk & Co 06 Core Plus là mẫu xe được tối ưu hóa về cấu hình, kế thừa những giá trị của dòng 06 Hyper Pro như thiết kế, cảm giác lái thể thao và độ bền cao, nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn. Với giá bán 679 triệu đồng, Lynk & Co 06 Core Plus trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.

Lynk & Co 06 Core Plus sử dụng động cơ I4, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Nhờ vậy, xe mang lại khả năng vận hành tối ưu trong phân khúc SUV cỡ B.

Ngoài ra, xe cũng được xây dựng trên nền tảng khung gầm BMA sử dụng thép cường lực có độ chịu lực lên đến 1.600 Mpa, kết hợp hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, đảm bảo sự ổn định khi vào cua và vận hành ở tốc độ cao. Ngôn ngữ thiết kế Mega Contrast City, đặc trưng của Lynk & Co tiếp tục mang đến diện mạo cá tính và hiện đại.

Dù là phiên bản rút gọn so với Hyper Pro, Lynk & Co 06 Core Plus vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống cân bằng điện tử Bosch 9.3, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi góc quan sát 90 độ và tính năng giới hạn tốc độ (LIM).

Lynk & Co 06 Core Plus cũng phù hợp cho tệp khách ưu tiên cảm giác lái hơn thay vì phụ thuộc vào các công nghệ cần hỗ trợ, vì thế hệ thống ADAS cũng không xuất hiện trên phiên bản này. Với mức giá 679 triệu đồng, phiên bản Core Plus được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tốt hơn với bản cao cấp của Mitsubishi Xforce (680 triệu), rẻ hơn bản giữa của Kia Seltos (699 triệu) và đắt hơn bản tầm trung của Hyundai Creta (659 triệu) và Toyota Yaris Cross bản xăng (650 triệu).

Trong thời gian từ ngày 5/7 đến 5/8/2025, người mua sẽ được giảm trực tiếp 20 triệu đồng vào giá bán, tặng một năm bảo hiểm vật chất và gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được hưởng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km, tương tự các dòng Lynk & Co khác.