Lynk & Co Việt Nam bắt đầu nhận cọc dòng xe 03+

Một số tư vấn bán hàng của Lynk & Co cho biết mẫu xe thể thao 03+ hiện đã có thể nhận cọc cùng thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4 năm nay. Lynk & Co 03+ được phát triển trên khung gầm CMA dùng chung với Volvo, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao 4.684 x 1.843 x 1.460 mm, trục cơ sở 2.730 mm. Thông số này có phần tương đồng với các mẫu xe sedan cỡ C như Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3 hay Mazda 3.

Ngoại thất của Lynk & Co 03+ mang phong cách thể thao, lưới tản nhiệt mỏng nằm ngang kéo dài, cụm đèn pha nằm độc lập bên dưới đèn LED ban ngày, cụm đèn hậu LED hình chữ L kéo dài theo bề rộng của đuôi xe, ống xả dạng đôi và cánh gió trên nắp cốp, cùng bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, bao bởi lốp 245/35R19.

Nội thất của Lynk&Co 03+ mang ADN đặc trưng với những chi tiết đậm chất thể thao như: trần da lộn màu đen, vô lăng D-Cut thể thao, ghế ngồi được kết hợp bọc da và vải Alcantara, được khâu bằng chỉ cùng màu với màu sơn ngoại thất. Lynk&Co 03+ được trang bị hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập, có tính năng lọc không khí và cửa gió hàng ghế thứ 2 cùng hệ thống 10 loa Harman Infinity công suất 360W và đèn nội thất Ambient light.

Lynk & Co 03+ được xếp vào phân khúc xe thể thao hơn là xe phổ thông và được trang bị khối động cơ xăng tăng áp cho công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 380Nm, đi kèm hộp số 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Hiệu suất này cao hơn đáng kể so với các mẫu xe trong cùng phân khúc.

Về an toàn, Lynk & Co 03+ được trang bị camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và nhiều tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn chiếu xa thông minh. Thực chất, Lynk & Co 03+ được xem là phiên bản hiệu năng cao của dòng xe 03, thế nên đã được tinh chỉnh lại khá nhiều nhằm mang lại cảm giác lái thể thao nhất có thể.

Đây cũng không phải là mẫu xe dành cho số động, chủ yếu hướng đến tệp khách yêu thích sự thể thao. Nếu so sánh thì đối thủ của Lynk & Co 03+ không nhiều khi chỉ có vài cái tên như Honda Civic Type R, Subaru BR-Z, Mercedes-Benz A35 AMG.

Theo đó mức giá dự kiến của mẫu xe Lynk & Co 03+ từ 1,899 tỷ đồng hiện đã được chính thức mở bán. Trước đó, mẫu xe này chỉ được đưa về nước theo hình thức đặt hàng thay vì nhập về theo lô rồi mới phân phối. Hiện Lynk & Co vẫn chưa đưa ra thông báo về thông tin này.

