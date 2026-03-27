Lý do Honda CR-V e:HEV RS cũ “thét giá” cao hơn xe mới mua

Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Honda CR-V e:HEV RS vừa chuyển sang lắp ráp trong nước, khiến cho những chiếc xe cũ nhập khẩu từ Thái Lan trở nên khan hiếm và được ưa chuộng hơn.

Chẳng hạn, một chiếc Honda CR-V e:HEV RS màu trắng sản xuất năm 2025 (VIN 2025), chỉ mới đi được khoảng 6.800 km được rao bán tại TP.HCM với giá 1,285 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản lắp ráp của Honda CR-V e:HEV RS có giá đề xuất là 1,250 tỷ đồng, một số đại lý thậm chí còn giảm giá từ 20-30 triệu đồng cho khách hàng.

Nguyên nhân chính khiến giá chiếc Honda CR-V cũ này cao hơn là do màu sắc trắng ngọc trai, một tùy chọn không còn có trên các mẫu xe lắp ráp hiện tại, vốn thay bằng màu trắng ngà. Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà buôn xe đẩy giá lên cao, mặc dù nhiều khách hàng đã bày tỏ sự không hài lòng về hiện tượng này.

Không chỉ dừng lại ở đó, một chiếc Honda CR-V e:HEV RS màu trắng ngọc trai, VIN 2024, đã từng được giao dịch tại một cơ sở ô tô cũ ở Hà Nội với mức giá 1,299 tỷ đồng. Chiếc xe này được chào bán vào cuối tháng 1 và đã có khách hàng chốt mua ngay đầu tháng 2, ngay sau khi mẫu xe lắp ráp được giới thiệu.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những chiếc Honda CR-V e:HEV RS sản xuất tại Việt Nam mới bắt đầu được đưa về các đại lý, nhưng lượng khách hàng quan tâm vẫn chưa đạt kỳ vọng. Mẫu xe này hiện có giá bán lẻ đề xuất là 1,25 tỷ đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với trước đây, cùng phiên bản e:HEV L có giá 1,17 tỷ đồng.

Mặc dù thiết kế của Honda CR-V e:HEV RS lắp ráp tại Việt Nam không có nhiều khác biệt so với bản nhập khẩu, nhưng cần số đã được chuyển sang dạng nút bấm gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Một số người cho rằng thiết kế này mang lại sự hiện đại và sang trọng cho khoang nội thất, trong khi những người khác vẫn ưa chuộng cần số truyền thống vì tính quen thuộc và thực dụng.

Với mức giá lên tới cả tỷ đồng, Honda CR-V vẫn được coi là một trong những sản phẩm chủ lực của Honda Việt Nam. Vào năm ngoái, mẫu crossover cỡ C này đã trở thành sản phẩm bán chạy thứ hai của hãng, với doanh số lũy kế đạt 6.224 chiếc, chỉ đứng sau dòng Honda City với 10.899 chiếc bán ra.