Hyundai Tucson 2027 lộ nội thất với màn hình khổng lồ, thiết kế vuông vức hơn

Những hình ảnh chạy thử mới nhất vừa hé lộ gần như toàn bộ khoang cabin của Hyundai Tucson thế hệ mới khi lớp ngụy trang nội thất đã được tháo bỏ đáng kể. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu SUV này xuất hiện với giao diện cabin hoàn chỉnh hơn, cho thấy Hyundai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối trước khi ra mắt toàn cầu.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn đặt nổi trên táp-lô, sử dụng giao diện hệ điều hành Pleos OS hoàn toàn mới do Hyundai phát triển trên nền tảng Android. Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, màn hình này có thể đạt kích thước lên tới 17 inch, kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số mới nhằm tăng trải nghiệm số hóa trong cabin.

Dù theo đuổi phong cách công nghệ cao, Hyundai dường như vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng như điều hòa hay âm lượng. Đây được xem là hướng đi thực dụng hơn trong bối cảnh nhiều hãng xe bị người dùng phàn nàn vì phụ thuộc quá nhiều vào điều khiển cảm ứng.

Khoang lái Tucson 2027 cũng thay đổi mạnh về cách bố trí. Cần số điện tử được chuyển lên phía sau vô-lăng tương tự nhiều mẫu xe Hyundai và Kia đời mới, giúp giải phóng thêm không gian cho khu vực bệ trung tâm. Bảng táp-lô được thiết kế theo kiểu kéo ngang với các đường nét vuông vức hơn, trong khi vô-lăng mới mang phong cách khá giống Hyundai Santa Fe thế hệ mới.

Không chỉ nội thất, thiết kế ngoại thất của Tucson mới cũng thay đổi theo hướng cứng cáp hơn đáng kể. Mẫu SUV này được cho là sẽ từ bỏ phong cách “Sensuous Sportiness” với các đường cong mềm mại để chuyển sang ngôn ngữ thiết kế mới “Art of Steel”. Phần đầu xe dựng đứng hơn, nắp capo phẳng kiểu vỏ sò cùng các hốc bánh lục giác giúp tổng thể xe trông khỏe khoắn và đậm chất SUV hơn trước.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được làm mới hoàn toàn với cụm LED đặt dọc thay cho kiểu “cánh thiên thần” quen thuộc trên Tucson hiện nay. Một số hình ảnh chạy thử tại Bắc Cực còn cho thấy Hyundai có thể phát triển thêm phiên bản XRT Pro thiên hướng off-road với khoảng sáng gầm tăng, lốp địa hình và hệ thống treo nâng cấp.

Về công nghệ, Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ tích hợp trợ lý AI mang tên “Gleo”, có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên tương tự ChatGPT nhằm hỗ trợ người lái điều khiển nhiều chức năng bằng giọng nói. Bên cạnh đó, xe nhiều khả năng tiếp tục sử dụng các cấu hình hybrid và plug-in hybrid để cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4 và Honda CR-V trong phân khúc SUV cỡ C.

Một số nguồn tin cho biết phiên bản plug-in hybrid của Tucson mới có thể đạt quãng đường chạy điện khoảng 100 km, trong khi biến thể turbo-hybrid AWD hiệu suất cao được đồn đoán sở hữu công suất hơn 300 mã lực. Hyundai cũng được cho là đang phát triển khả năng hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2.5 cho mẫu xe này.

Theo kế hoạch dự kiến, Hyundai Tucson có thể ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 trước khi bán ra tại nhiều thị trường lớn dưới dạng model 2027.