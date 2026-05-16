Harley Davidson chuẩn bị ra mắt mô tô giá rẻ bất ngờ!

Đây là thông tin được chuyên trang xe Greatbiker tại Thái Lan vừa đăng tải. Theo đó, Harley Davidson đang chuẩn bị đưa mẫu 883 Sportster trở lại thị trường nước này vào năm 2027. Đặc biệt, mức giá khởi điểm được cho là chỉ khoảng 320.000 baht (260 triệu đồng), thuộc hàng dễ tiếp cận so với các mẫu xe khác của hãng, nhờ đó phù hợp với nhiều khách hàng hơn.

Dòng 883 Sportster đã bị khai tử từ năm 2022, khi Harley Davidson quyết định ngừng sản xuất do chi phí nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới không còn phù hợp về mặt kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến lược sản phẩm mới, hãng xe Mỹ đang hướng đến việc khôi phục lại những giá trị cốt lõi, trong đó Sportster là một cái tên mang ý nghĩa đặc biệt.

Khác với Sportster S sử dụng động cơ Revolution Max 1250 mang phong cách hiện đại, phiên bản 883 mới được cho là sẽ quay trở lại với tinh thần nguyên bản của dòng Sportster. Xe nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ V-Twin dung tích 883 cc, cấu hình pushrod và làm mát bằng không khí, vốn là đặc trưng gắn liền với hình ảnh Harley Davidson truyền thống. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt đối với nhóm khách hàng yêu thích phong cách cruiser cổ điển.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật và giá bán, khả năng tùy biến cũng được xem là điểm nhấn quan trọng của mẫu xe này. Sportster từ lâu đã nổi tiếng là nền tảng lý tưởng cho các bản độ, nhờ thiết kế đơn giản và cấu trúc dễ can thiệp. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đặc tính này, cho phép người dùng cá nhân hóa xe theo phong cách riêng mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Hiện tại, 883 Sportster mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa được công bố chi tiết chính thức. Thông tin cụ thể dự kiến sẽ dần được hé lộ vào cuối năm 2026, trước khi xe ra mắt thị trường vào năm 2027.