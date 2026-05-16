Honda Vision bản nội địa Nhật ra mắt, giá gần gấp rưỡi tại Việt Nam

Dio110 Basic là dòng xe tay ga phổ thông hướng tới nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố. Ở phiên bản 2026 vừa trình làng, mẫu tay ga này không có thay đổi đáng kể về thiết kế hay trang bị, mà chủ yếu tập trung vào việc cập nhật màu sắc. Cụ thể, xe được bổ sung thêm màu Matt Techno Silver Metallic trong khi vẫn duy trì hai tông màu hiện có là Matt Galaxy Black Metallic và Pearl Snowflake White.

Về tổng thể, Dio110 Basic 2026 tiếp tục sở hữu kiểu dáng tay ga nhỏ gọn với các đường nét đơn giản, dễ tiếp cận và đề cao tính linh hoạt khi vận hành trong đô thị. Kích thước tổng thể của xe là 1.870 mm, rộng 685 mm và cao 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.255 mm cùng chiều cao yên ở mức 760 mm. Trọng lượng chỉ 96 kg được xem là một trong những ưu điểm nổi bật, giúp việc dắt xe, xoay trở hay đỗ xe trong không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cung cấp sức mạnh cho Dio110 Basic 2026 là khối động cơ xy lanh đơn dung tích 109 cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9 Nm tại 5.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động V-Matic quen thuộc. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 55,6 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC Mode, kết hợp cùng bình xăng dung tích 4,9 lít, Dio110 Basic cho khả năng di chuyển quãng đường khá dài sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Trang bị trên xe vẫn theo phong cách tối giản nhưng đủ dùng, bao gồm hộc chứa đồ phía trước, cốp dưới yên cho nhu cầu để vật dụng cá nhân và chân chống bên tiêu chuẩn. Honda cũng trang bị cho xe bộ vành 14 inch nhằm tăng độ ổn định khi vận hành so với các mẫu xe ga bánh nhỏ truyền thống. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn phía trước và phanh tang trống phía sau, đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị ở tốc độ phổ thông.

Honda Dio110 Basic 2026 dự kiến được mở bán tại Nhật Bản từ ngày 21/5/2026 với mức giá đề xuất 250.800 yên - khoảng 42 triệu đồng.