Ra mắt Honda CR-V e: HEV bản nâng cấp mới

Honda chính thức bổ sung phiên bản CR-V e: HEV L, mở rộng lựa chọn cho khách hàng yêu thích dòng xe Hybrid. Đáng chú ý, lần đầu tiên hệ thống chuyển số bằng nút bấm được trang bị trên các phiên bản CR-V e: HEV, giúp tăng tính tiện dụng, nâng cao thẩm mỹ và tối ưu không gian khoang lái.

Ra mắt lần đầu năm 2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc C-SUV. Tiếp nối thành công đó, Honda giới thiệu phiên bản nâng cấp CR-V e: HEV L nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện hơn thông qua những giá trị nổi bật về thiết kế, công nghệ và vận hành, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu và giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Honda CR-V e: HEV mới giữ nguyên phong cách thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6 với diện mạo mạnh mẽ, sang trọng. Phiên bản RS được tinh chỉnh tinh tế cả ngoại thất lẫn nội thất, nổi bật với các chi tiết sơn đen bóng, tông màu nội thất tối cùng logo RS trên hàng ghế trước, nhấn mạnh cá tính thể thao.

Bên cạnh phiên bản CR-V e: HEV RS, sự xuất hiện lần đầu của e:HEV L đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về xe Hybrid có khả năng vận hành tối ưu, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. CR-V e: HEV tiếp tục phát huy bản sắc Honda với khả năng vận hành mạnh mẽ, mang lại niềm vui cầm lái, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với phiên bản động cơ xăng.

Xe được trang bị hệ thống Hybrid với hai mô-tơ kết hợp động cơ xăng 2.0L, cho khả năng vận hành êm ái nhưng đầy uy lực. Động cơ xăng chỉ hoạt động khi cần thiết, tối ưu hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Công suất tối đa của động cơ xăng đạt 146 Hp, mô-tơ điện đạt 181 Hp và tổng công suất kết hợp lên tới 204 Hp. Hộp số E-CVT cùng mô-tơ kéo cho lực kéo 335 Nm giúp xe tăng tốc mượt mà, giảm rung ồn và nâng cao hiệu suất vận hành. Chế độ lái thể thao trên các phiên bản e:HEV mang đến phản hồi nhanh và cảm giác lái phấn khích hơn.

Honda CR-V e: HEV tiếp tục thể hiện cam kết an toàn với mục tiêu “Không còn tử vong do tai nạn giao thông”. Tất cả các phiên bản e:HEV đều được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda SENSING, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái và phòng tránh va chạm như CMBS, RDM, LKAS, ACC với LSF, AHB hoặc ADB (trên phiên bản RS).

Xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn chủ động và bị động cao cấp như camera 360 độ, LaneWatch, cảm biến trước/sau, TPMS, cảnh báo buồn ngủ, đèn vào cua chủ động (RS), 8 túi khí và phanh tự động khẩn cấp sau va chạm. Mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP, mang lại sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi, cao cấp là một trong những điểm nổi bật của CR-V e:HEV. Xe được trang bị Honda CONNECT trên tất cả các phiên bản với các nhóm tính năng an toàn – bảo mật, điều khiển xe từ xa và tiện ích thông minh. Người dùng có thể đề nổ từ xa, mở khóa bằng thẻ thông minh (RS) và tận hưởng khoang cabin hiện đại với bảng điều khiển trung tâm gọn gàng, vật liệu cao cấp, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình HUD (RS).

Ghế trước được thiết kế công thái học giúp giảm mệt mỏi trên hành trình dài; ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống giải trí gồm màn hình 9 inch, kết nối không dây với điện thoại thông minh và dàn âm thanh 12 loa BOSE mang đến trải nghiệm âm nhạc sống động. Cửa sổ trời toàn cảnh (RS) giúp không gian cabin thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, Honda CR-V e: HEV áp dụng chính sách bảo hành toàn diện gồm bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km và gia hạn miễn phí thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho các bộ phận cốt lõi như động cơ, hộp số và pin Hybrid, mang đến sự an tâm lâu dài cho khách hàng.