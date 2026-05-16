Bộ ba Vespa 80th ra mắt: Nhuốm màu cổ điển, kết hợp tinh hoa công nghệ

Lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 ra đời năm 1946, cả ba mẫu xe đều sử dụng tông màu Verde Pastello - sắc xanh pastel gợi nhắc những chiếc Vespa đơn sắc thời hậu chiến. Tinh thần “mono-color” được thể hiện xuyên suốt từ thân xe đến các chi tiết như gương chiếu hậu, viền thân trước, tay dắt sau và cụm giảm xóc trước. Bề mặt sơn bóng kết hợp các chi tiết hoàn thiện satin giúp tổng thể xe mang phong cách cổ điển nhưng vẫn hiện đại.

Trên cả ba phiên bản, Vespa phát triển riêng nhiều chi tiết nhận diện dành cho bộ sưu tập 80 năm như logo “80th” phía trước, huy hiệu “80 years of Vespa – Est. 1946” phía sau và bộ mâm lấy cảm hứng từ kết cấu dập nguyên khối của Vespa 98. Riêng dòng Sprint 80th được bổ sung chi tiết “mang cá” bên hông, tái hiện thiết kế cơ khí của các mẫu Vespa đời đầu.

Trong bộ ba phiên bản kỷ niệm, Vespa Sprint 80th 125 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tính linh hoạt trong đô thị và hiệu quả nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ i-Get 125 cc, xi-lanh đơn, 3 van, phun xăng điện tử, cho công suất 7,9 kW tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 11 Nm tại 5.500 vòng/phút. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe ở mức 1,85 lít/100 km.

Sprint 80th 125 vẫn duy trì cấu trúc khung thép liền khối đặc trưng của Vespa, kết hợp hệ thống giảm xóc trước đơn và phanh ABS đơn kênh ở bánh trước. Xe sử dụng vành 12 inch cùng lốp không săm, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong điều kiện đô thị.

Đáng chú ý hơn trong bộ sưu tập là Vespa Sprint 80th 180 - phiên bản lần đầu tiên được trang bị động cơ i-Get 180 mới tại thị trường Việt Nam. Khối động cơ 174,1 cc cho công suất 11 kW tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 13,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, cao hơn đáng kể so với bản 125 cc. Việc nâng cấp dung tích động cơ giúp mẫu xe cải thiện khả năng tăng tốc và độ linh hoạt khi vận hành.

Khác với bản 125 cc làm mát bằng gió cưỡng bức, Sprint 80th 180 sử dụng hệ thống làm mát bằng dung dịch, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS-ASR hai kênh. Xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,27 lít/100 km.

Ở vị trí cao cấp nhất trong bộ sưu tập là Vespa GTS 80th 300 – mẫu xe mang tinh thần Grand Touring đặc trưng của dòng GTS thân lớn. Xe trang bị động cơ HPE 278,3 cc, xi-lanh đơn, 4 van, phun xăng điện tử, cho công suất 17,5 kW tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 26 Nm tại 5.250 vòng/phút.

So với hai phiên bản Sprint, GTS 80th 300 có kích thước lớn hơn với chiều dài 1.980 mm, trục cơ sở 1.380 mm và hệ thống treo sau giảm xóc đôi. Xe sử dụng phanh đĩa trước sau tích hợp ABS-ASR hai kênh, lốp bản lớn hơn cùng bình xăng dung tích 8,5 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố của mẫu xe ở mức 3,4 lít/100 km.

Cả ba mẫu xe đều được trang bị màn hình LCD/TFT màu thế hệ mới, hỗ trợ hiển thị thông tin vận hành theo thời gian thực. Hệ thống kết nối Vespa MIA cho phép đồng bộ điện thoại thông minh với xe để quản lý cuộc gọi, tin nhắn, danh sách nhạc và chỉ dẫn đường đi ngay trên bảng điều khiển. Ngoài ra, các tính năng như khóa thông minh keyless, Bike Finder hay Follow Me tiếp tục xuất hiện trên bộ sưu tập kỷ niệm 80 năm.

Theo công bố từ Piaggio, Vespa Sprint 80th 125 có giá bán lẻ đề xuất 106,5 triệu đồng, Vespa Sprint 80th 180 ở mức 121,5 triệu đồng và Vespa GTS 80th 300 có giá 172 triệu đồng. Hai phiên bản Sprint được tặng kèm mũ bảo hiểm chính hãng phiên bản kỷ niệm Vespa 80th.