Honda chốt ngày ra mắt xe CR-V e:HEV lắp ráp tại Việt Nam

Honda Việt Nam đã xác nhận thời gian ra mắt mẫu xe CR-V e:HEV lắp ráp trong nước vào đầu tháng 2 tới đây. Mẫu xe này đã được lắp ráp tại Phú Thọ thay vì nhập khẩu Thái Lan từ hồi tháng 10/2025. Dây chuyền lắp ráp của CR-V hybrid sẽ chung với mẫu xe HR-V.

Trong thời gian tới tất cả các phiên bản của Honda CR-V sẽ là xe lắp ráp, không còn phiên bản nào được nhập khẩu nguyên chiếc. Nhiều khách hàng trong nước kỳ vọng giá của Honda CR-V e:HEV sẽ dễ tiếp cận hơn hiện tại. Hiện mức giá bán cho dòng xe CR-V bản hybrid e:HEV RS đang từ 1,259 tỷ đồng.

HVN vẫn sẽ mở bán phiên bản thể thao e:HEV RS như hiện hành.

Theo những thông tin rò rỉ trước đây, mẫu xe này sẽ được phân phối thêm một bản hybrid giá thấp hơn, có tên dự kiến là e:HEV L. Bên cạnh đó HVN vẫn sẽ mở bán phiên bản thể thao e:HEV RS như hiện hành. Những thông tin kỹ thuật của Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước vẫn được giữ kín.

Điểm khác biệt đáng kể là phiên bản L không có đèn sương mù sau, không có đèn hỗ trợ vào cua chủ động. Theo đó, sự khác biệt của CR-V e:HEV L và CR-V e:HEV RS chủ yếu đến từ các trang bị nội thất. Trong khi đó, ngoại thất không có quá nhiều điểm nhấn, chủ yếu tập trung vào màu sắc khi bản RS có nhiều chi tiết màu đen bóng còn bản L nhựa đen mờ...

Điểm khác biệt là Honda CR-V e:HEV L bên trong nội thất chỉ sử dụng đồng hồ hiển thị 7 inch thay vì 10,2 inch như bản RS. Phiên bản L cũng không có đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, chìa khóa thẻ từ.

Cả hai phiên bản bao gồm cụm sang số dạng nút bấm, 5 chỗ ngồi, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch. Phiên bản L vẫn được giữ lại 12 loa Bose, camera quan sát trên gương (lanewatch), camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước sau, ứng dụng kết nối Honda Connect, bản đồ định vị.

Xe được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 2.0L, cho công suất 146 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 183 Nm và 2 mô tơ điện mạnh 181 mã lực. Sự kết hợp này mang đến tổng công suất 204 mã lực và 335 Nm. Hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật của gói Honda Sensing (đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch); hỗ trợ đổ đèo; cảm biến va chạm trước và sau; cảnh báo áp suất lốp hay cảnh báo buồn ngủ… như đời cũ. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm sung camera 360 độ.

Cả hai phiên bản đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết, phiên bản L có 6 tính năng trong khi bản RS có nhiều hơn 1 tính năng.