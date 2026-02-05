Honda CR-V e: HEV mới chính thức có giá từ 1,17 tỷ đồng

Sau khi ra mắt ít ngày, Honda CR-V e:HEV mới đã chính thức chốt lịch bán tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2026, với hai phiên bản và giá đề xuất từ 1,17 tỷ đồng. Mức giá còn dao tồng tùy thuộc vào màu sắc của xe.

Với những giá trị mới nổi bật, Honda CR-V e:HEV mới tiếp tục duy trì “Định thế tiên phong” của một mẫu SUV thể thao cao cấp, đồng thời là giải pháp di chuyển hoàn hảo trong quá trình chuyển tiếp lên điện hóa hoàn toàn, hướng tới mục tiêu Trung hòa Carbon vào năm 2050 của Việt Nam.

Hơn nữa, Honda CR-V e: HEV còn có nhiều trang bị hiện đại. Lần đầu tiên Honda trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm trên các phiên bản CR-V e:HEV, vừa mang tính thẩm mĩ cao, vừa tối ưu không gian khoang lái và giúp người dùng thao tác nhanh, tiện lợi hơn. Không chỉ vậy, nút bấm chuyển số đã được thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách, tránh tình trạng bấm nhầm số, góp phần nâng tầm trải nghiệm trên mọi cung đường.

Honda CR-V e:HEV mới vẫn duy trì kiểu dáng đậm chất thể thao nổi bật của thế hệ thứ 6 với thân xe trông uy vệ, mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng. Đặc biệt, thiết kế phiên bản RS có sự thay thay đổi tinh tế từ ngoại thất đến nội thất. Thiết kế thể thao đặc trưng càng nổi bật hơn với một số chi tiết bên ngoài được sơn đen bóng. Một số chi tiết nội thất chuyển sang tông màu tối, điểm nhấn logo RS trên hàng ghế trước.

Bên cạnh phiên bản huyền thoại e:HEV RS, Honda lần đầu tiên bổ sung thêm phiên bản e:HEV L trên CR-V, tiếp tục khẳng định nỗ lực của HVN trong việc mang đến trải nghiệm lái xe vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng về dòng xe Hybrid với khả năng vận hành tối ưu, thân thiện với môi trường và tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai.

Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành thể thao, mạnh mẽ - thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng, và CR-V e:HEV mới tiếp tục duy trì sứ mệnh đó bằng việc mang đến hệ thống động cơ hiện đại, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe.