Chi tiết các phiên bản của Honda CR-V, khởi điểm từ 930 triệu đồng

Honda CR-V hiện có nhiều phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam, gồm: CR-V G, CR-V L, CR-V L AWD, CR-V e: HEV RS, có giá bán niêm yết lần lượt là 930 triệu đồng, 1,014 tỷ đồng, 1,19 tỷ đồng, và 1,201 tỷ đồng. Gần đây nhất, Honda còn mới bổ sung phiên bản mới nhất CR-V e: HEV L. Trong phân khúc SUV hạng C, CR-V là dòng xe rất hút khách. Trong năm 2025, CR-V đã có 6.224 chiếc được bán ra và trở thành dòng ô tô bán chạy thứ ba của nhà sản xuất Honda ở thị trường Việt Nam, và là dòng xe ăn khách thứ năm trong cùng phân khúc.

Hiện nay, dòng Honda CR-V thế hệ thứ 6 mang đến sự thay đổi toàn diện, giúp khách hàng tự hào sở hữu và tận hưởng trải nghiệm đa sắc trên mọi cung đường với hai tùy chọn động cơ Hybrid và xăng, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Bên cạnh đó, khoang nội thất rộng rãi, ghế ngồi linh hoạt, hệ thống Honda CONNECT và nhiều công nghệ hiện đại mang đến sự thoải mái tối đa cho người lái và hành khách trên mọi hành trình. Tùy theo từng phiên bản, các trang bị của CR-V có sự thay đổi nhất định.

Về căn bản thì khác phiên bản CR-V đều có chiều dài x rộng x cao bằng nhau. Trong khi khoảng sáng gầm của các phiên bản CR-V G, CR-V L và CR-V e đều là 198 mm, thì bản có hệ dẫn động 4 bánh như CR-V L AWD được nâng lên 208 mm. Trang bị đèn thì các phiên bản đều có đèn sương mù trước, trừ bản G, và chỉ các phiên bản CR-V e có đèn sương mù sau. Những bản cao cấp hơn bản G cũng có cửa kính điện tự động lên xuống cho tất cả các ghế, và các bản CR-V e còn có thanh giá nóc xe.

Bên trong nội thất cũng có sự khác biệt nhất định giữa các phiên bản. Ở các bản CR-V e chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi với cửa sổ trời, còn các phiên bản khác có cấu hình 7 chỗ ngồi và không có cửa sổ trời. Các phiên bản cao cấp từ CR-V L AWD trở lên đều trang bị bảng đồng hồ trung tâm cỡ 10,2 inch TFT, màn hình trung tâm 9 inch có kết nối Apple Carplay không dây, còn các phiên bản khác là loại 7 inch. Bên cạnh đó các phiên bản cao cấp còn có hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) cũng như sạc không dây. Các phiên bản CR-V e còn có ghế da thể thao và thiết kế dàn 12 loa cao cấp.

Về động cơ, các phiên bản CR-V G, CR-V L, CR-V L AWD đều được trang bị động cơ xăng, loại tăng áp 1.5L Turbo, bố trí 4 xi lanh thẳng hàng và 16 valve. Đi kèm với đó là hộp số CVT, cho công suất tối đa 188 Hp tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700 vòng/phút. Còn các phiên bản CR-V e: HEV RS và CR-V e: HEV L đều được trang bị động cơ Hybrid, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Đó là hệ thống động cơ gồm: động cơ xăng 2.0L DOHC cho công suất tối đa 146 Hp tại 6.100 vòng/phút, và mô-tơ điện 181 Hp tại 4.500 vòng/phút.

Khối động cơ Hybrid trên các phiên bản CR-V e không chỉ cho tổng công suất mạnh mẽ hơn mà còn thân thiện với môi trường hơn và tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với bản động cơ xăng. Hơn nữa hộp số E-CVT trên các phiên bản này cũng giúp xe tăng tốc mượt mà, giảm rung ồn và nâng cao hiệu suất vận hành, khả năng phản hồi nhanh và cảm giác lái phấn khích.

Các trang bị an toàn trên các phiên bản của xe đều khá tương đương nhau. Đặc biệt, tất cả phiên bản Honda CR-V Hoàn Toàn Mới đều được trang bị Honda SENSING với 6 tính năng an toàn tiên tiến: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng có hỗ trợ tốc độ thấp (ACC with LSF), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Riêng phiên bản Hybrid được bổ sung đèn pha thích ứng thông minh (ADB), tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc.

Đánh giá chung, các phiên bản Honda CR-V mang đến sự thay đổi căn bản, trang bị hai tùy chọn động cơ Hybrid và xăng, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, mang lại trải nghiệm lái vượt trội. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn Honda SENSING và kết nối thông minh Honda CONNECT. Bên cạnh đó, thiết kế ngoại thất khỏe khoắn cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại mang đến sự thoải mái toàn diện trên mọi hành