Mua xe 5 chỗ hybrid nào tốt hơn: HR-V e:HEV RS hay Corolla Cross HEV?

Ở nhóm SUV đô thị có mức giá dưới 900 triệu đồng, Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV là hai mẫu xe nổi bật đến từ Nhật Bản. Cả hai đều sở hữu hệ truyền động hybrid, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và các trang bị tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau nhờ sự khác biệt về thiết kế, không gian, khả năng vận hành và trang bị.

Về thiết kế

Xét về kích thước tổng thể, Toyota Corolla Cross HEV có phần nhỉnh hơn Honda HR-V e:HEV RS. Mẫu SUV của Toyota sở hữu chiều dài 4.460 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.620 mm cùng chiều dài cơ sở 2.640 mm, trong khi HR-V e:HEV RS có kích thước lần lượt là 4.385 mm, 1.790 mm, 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm.

Với ngoại hình lớn hơn, Corolla Cross HEV mang lại cảm giác bề thế, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên không gian sử dụng. Thiết kế lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp các đường nét thể thao giúp mẫu xe duy trì phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn có sự sang trọng đặc trưng của Toyota.

Ở chiều ngược lại, Honda HR-V e:HEV RS theo đuổi phong cách thiết kế thể thao và cao cấp hơn. Phần đầu xe với mặt ca-lăng họa tiết kim cương màu đen tạo điểm nhấn quyền lực, trong khi khoảng sáng gầm 190 mm, cao hơn đáng kể so với mức 161 mm của Corolla Cross HEV, giúp mẫu xe Honda có lợi thế khi di chuyển trên các cung đường nhiều gồ ghề hoặc điều kiện đô thị chưa hoàn hảo.

Thông số Honda HR-V e:HEV RS Toyota Corolla Cross HEV Dài x Rộng x Cao 4.385 x 1.790 x 1.590 mm 4.460 x 1.825 x 1.620 mm Chiều dài cơ sở 2.610 mm 2.640 mm Khoảng sáng gầm 190 mm 161 mm Bán kính quay vòng 5,5 m 5,2 m Trọng lượng không tải 1.381 kg 1.410 kg Trọng lượng toàn tải 1.830 kg 1.850 kg Dung tích bình nhiên liệu 40 L 36 L Khoang hành lý 304L 440 L

Về nội thất

Dù Corolla Cross HEV có chiều dài cơ sở lớn hơn, nhưng sự khác biệt về không gian thực tế giữa hai mẫu xe không quá lớn do cách bố trí khoang cabin và khoang hành lý khác nhau. Corolla Cross HEV có lợi thế khi sở hữu khoang hành lý dung tích 440 lít, phù hợp với nhu cầu chở nhiều hành lý trong các chuyến đi gia đình.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và hệ thống giữ phanh tự động, đáp ứng tốt nhu cầu tiện nghi trong phân khúc SUV đô thị.

Toyota Corolla Cross HEV tạo điểm nhấn với cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại cảm giác rộng rãi và cao cấp hơn cho khoang cabin. Trong khi đó, Honda HR-V e:HEV RS nổi bật với khả năng tối ưu không gian nhờ hệ thống ghế Magic Seat linh hoạt, cùng hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 8 inch và 8 loa.

Ngoài ra, HR-V e:HEV RS còn được trang bị Honda CONNECT, hỗ trợ các tính năng kết nối thông minh giữa xe và người dùng.

Trang bị Honda HR-V e:HEV RS Toyota Corolla Cross HEV Ghế Da Da Ghế lái Điện 8 hướng Điện 8 hướng Đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch MID 12,3 inch Điều hòa Tự động 2 vùng Tự động 2 vùng Cửa gió hàng ghế sau Có Có Màn hình giải trí Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 10 inch Loa 8 loa 6 loa Kết nối không dây Có Có Sạc không dây Có Có Khởi động nút bấm Có Có Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Cửa kính 1 chạm chống kẹt Có Tất cả cửa Cửa sổ trời Không Kính trần toàn cảnh

Về vận hành

Cả Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV đều sử dụng hệ truyền động hybrid, tuy nhiên cách thiết lập hệ thống của hai mẫu xe có sự khác biệt.

- Toyota Corolla Cross HEV sử dụng động cơ xăng 1.8L 2ZR-FXE, cho công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 53 kW và mô-men xoắn 163 Nm. Hệ thống hybrid của Toyota tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất, độ bền và khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.

- Trong khi đó, Honda HR-V e:HEV RS sử dụng động cơ xăng 1.5L Atkinson, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 127 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Cấu hình này giúp HR-V e:HEV RS có lợi thế về khả năng phản hồi nhanh của mô-tơ điện, đặc biệt trong điều kiện di chuyển đô thị với nhiều tình huống tăng giảm tốc liên tục.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, Honda HR-V e:HEV RS được công bố ở mức 4,3 lít/100 km theo chu trình hỗn hợp, cho thấy ưu thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Corolla Cross HEV còn ấn tượng hơn khi sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu là 3,1 lít/100km.

Nhìn chung, Corolla Cross HEV phù hợp với những khách hàng yêu thích cảm giác vận hành quen thuộc của xe động cơ xăng kết hợp sự hỗ trợ của mô-tơ điện. Trong khi đó, HR-V e:HEV RS hướng tới trải nghiệm vận hành êm ái, mượt mà hơn nhờ khả năng can thiệp mạnh của mô-tơ điện.

Thông số Honda HR-V e:HEV RS Toyota Corolla Cross HEV Công nghệ Hybrid Honda e:HEV Toyota Hybrid Động cơ xăng 1.5L DOHC Atkinson i-VTEC, 4 xy-lanh 2ZR-FXE, 4 xy-lanh thẳng hàng Dung tích động cơ 1.498 cc 1.798 cc Tỷ số nén Không nêu 13 Hệ thống nhiên liệu Không nêu Phun xăng điện tử EFI Công suất động cơ xăng 105 Hp (78 kW) / 6.000–6.400 rpm 97 Hp (72 kW) / 5.200 rpm Công suất mô-tơ điện 129 Hp (96 kW) 53 kW Tổng công suất hệ hybrid Không công bố Không công bố Mô-men xoắn động cơ xăng 127 Nm / 4.500–5.000 rpm 142 Nm / 3.600 rpm Mô-men xoắn mô-tơ điện 253 Nm / 0–3.500 rpm 163 Nm Hộp số E-CVT CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Pin Hybrid Lithium Lithium Chế độ lái 3 chế độ (ECON/Normal/Sport) 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco)

Về an toàn

Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại.

Honda HR-V e:HEV RS sở hữu hệ thống Honda SENSING với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường và đèn pha thích ứng tự động.

Toyota Corolla Cross HEV được trang bị gói Toyota Safety Sense, kết hợp với camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, cùng hệ thống túi khí gồm túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm và túi khí đầu gối người lái.

Hai mẫu xe đều đáp ứng tốt nhu cầu an toàn trong phân khúc SUV đô thị, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách tiếp cận công nghệ của từng hãng.

Kết luận

Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV đều là những lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV hybrid dưới 900 triệu đồng, nhưng hướng tới hai nhóm khách hàng khác nhau.

- Toyota Corolla Cross HEV phù hợp với người dùng ưu tiên một mẫu xe có kích thước lớn hơn, không gian sử dụng rộng, khoang hành lý tiện dụng và phù hợp nhu cầu gia đình.

- Honda HR-V e:HEV RS là lựa chọn đáng cân nhắc với những khách hàng đề cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác vận hành mượt mà của hệ thống hybrid, khoảng sáng gầm tốt cùng các công nghệ kết nối và hỗ trợ lái tiên tiến.

Đặc biệt, HR-V e:HEV RS còn có giá bán niêm yết rẻ hơn khoảng 30 triệu đồng so với Corolla Cross HEV, điều này chắc hẳn cũng là một điểm mà khách hàng cũng nên cân nhắc khi mua.