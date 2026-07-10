Toyota ra mắt dòng xe Corolla Cross Z Adventure mới

Toyota vừa công bố bản nâng cấp mới cho Corolla Cross 2026 tại thị trường Nhật Bản, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt Corolla Cross Z Adventure nhân dịp kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, mẫu SUV cỡ B cũng được bổ sung một số trang bị hỗ trợ người lái trên các phiên bản cao cấp. Xe được định vị là phiên bản có phong cách khác biệt trong dải sản phẩm Corolla Cross tại Nhật Bản.

Toyota ra mắt bản nâng cấp mới cho Corolla Cross 2026 tại thị trường Nhật Bản.

Ngoại thất của phiên bản này được bổ sung các tấm ốp bảo vệ giả kim loại ở cản trước và sau, huy hiệu kỷ niệm 60 năm đặt trên vè trước cùng bộ mâm hợp kim 17 inch sơn màu xám mờ. Xe có bốn tùy chọn màu sơn gồm Urban Khaki, Platinum White Pearl Mica, Mud Bath và Black Mica, tất cả đều kết hợp với mui xe màu đen.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói phụ kiện Z Adventure Set. Gói này bổ sung dòng chữ “TOYOTA” trên lưới tản nhiệt theo phong cách của Land Cruiser, đồng thời hoàn thiện các chi tiết ốp nhựa quanh thân xe bằng lớp phủ Meteor Coat để tăng vẻ cứng cáp.

Toyota cũng nâng cấp trang bị cho các biến thể HEV Z và HEV GR Sport.

Khoang nội thất không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể. Xe được trang bị ghế bọc da nhân tạo kết hợp chất liệu nỉ với hai tông màu Mineral và đen, đi kèm các chi tiết trang trí màu bạc trên vô-lăng, cần số và bảng táp-lô.

Ngoài phiên bản đặc biệt, Toyota cũng nâng cấp trang bị cho các biến thể HEV Z và HEV GR Sport. Hai phiên bản này được bổ sung vô-lăng sưởi, hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ mở cửa an toàn, camera quan sát toàn cảnh có tính năng quan sát gầm xe và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Advanced Park với khả năng nhận diện vật cản, người đi bộ và phương tiện cắt ngang.

Corolla Cross tại Nhật Bản tiếp tục được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc. Phiên bản dẫn động cầu trước sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.8L kết hợp một mô-tơ điện, trong khi biến thể E-Four dẫn động bốn bánh được trang bị thêm một mô-tơ điện phía sau để hỗ trợ khả năng vận hành.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch sơn màu xám mờ.

Theo Toyota, Corolla Cross phiên bản nâng cấp đã được mở bán tại Nhật Bản. Giá bán khởi điểm từ 3,613 triệu yên đối với bản dẫn động cầu trước, trong khi phiên bản Corolla Cross Z Adventure E-Four có giá từ 3,921 triệu yên. Gói phụ kiện Z Adventure Set được bán riêng với giá 297.000 yên.