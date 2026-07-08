So kè bộ đôi Honda CR-V e: HEV và Toyota Corolla Cross Hybrid

Honda CR-V Hybrid 2026 gồm có hai phiên bản CR-V e: HEV RS (Phiên bản cao cấp) và CR-V e: HEV L (Phiên bản trung), có giá niêm yết lần lượt là: 1,17 và 1,25 tỷ đồng. Còn Toyota Cross Hybrid có giá niêm yết rẻ hơn nhiều, khởi điểm chỉ từ 865 triệu đồng. Tất nhiên, khi so kè hai dòng xe này với nhau, người hâm mộ sẽ thấy có nhiều điểm cạnh tranh khá kịch tính.

Về ngoại thất

Honda CR-V Hybrid 2026 và Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 đều sở hữu thiết kế hiện đại, kết hợp giữa vẻ sang trọng và phong cách thể thao, nhưng mỗi mẫu xe theo đuổi một phong cách riêng. Nếu CR-V Hybrid có ngoại hình bề thế hơn nhờ kích thước 4.691 mm, thì Corolla Cross Hybrid có ưu điểm gọn gàng với chiều dài 4.460 mm, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Khoảng sáng gầm 198 mm của CR-V cũng vượt trội so với 161 mm của Corolla Cross, mang lại lợi thế khi đi đường xấu hoặc leo lề. Phần đầu xe CR-V nổi bật với lưới tản nhiệt mắt cáo đen bóng và cụm đèn Full LED tích hợp công nghệ đèn pha thích ứng ADB, còn Corolla Cross gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tổ ong lấy cảm hứng từ Lexus RX và đèn LED Projector hiện đại.

Cả CR-V và Corolla Cross đều sử dụng mâm hợp kim 18 inch, tuy nhiên CR-V RS nổi bật hơn với nhiều chi tiết sơn đen bóng cùng logo RS tạo vẻ thể thao. Bên hông, CR-V mang dáng vẻ cứng cáp, cao cấp hơn, trong khi Corolla Cross hướng đến phong cách crossover trẻ trung và năng động. CR-V cũng được trang bị cửa sổ trời Panorama, mang lại trải nghiệm cao cấp mà Corolla Cross không có trên nhiều phiên bản. Phía sau, CR-V sở hữu cụm đèn hậu LED góc cạnh kết hợp ống xả kép mạ chrome, còn Corolla Cross sử dụng đèn hậu LED kéo dài và ống xả ẩn theo phong cách tinh tế.

Ở góc độ ngoại thất, có thể nói CR-V Hybrid phù hợp với khách hàng cần một mẫu SUV rộng rãi, sang trọng và nhiều trang bị cao cấp, trong khi Corolla Cross Hybrid hướng đến sự gọn gàng, linh hoạt và tiết kiệm cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Nếu ưu tiên không gian, công nghệ và vẻ ngoài mạnh mẽ, Honda CR-V Hybrid chiếm ưu thế, còn Toyota Corolla Cross Hybrid sẽ hấp dẫn những khách hàng yêu thích sự thực dụng và dễ sử dụng trong đô thị.

Về nội thất

Honda CR-V Hybrid 2026 và Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 đều sở hữu khoang nội thất hiện đại, sang trọng với nhiều tiện nghi cao cấp, tuy nhiên CR-V hướng đến không gian rộng rãi cho gia đình, trong khi Corolla Cross phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng trong đô thị. Nhờ chiều dài cơ sở 2.701 mm, CR-V mang lại khoảng để chân và khoảng trần rộng rãi hơn, giúp hành khách thoải mái trên những hành trình dài.

Cả hai đều được trang bị ghế da, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc không dây, điều hòa tự động và hàng ghế sau gập 60:40. Corolla Cross nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 10,1 inch lớn hơn CR-V, trong khi phiên bản CR-V e RS được trang bị màn hình HUD, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cần số điện tử dạng nút bấm và cửa sổ trời Panorama, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn.

Hàng ghế sau của CR-V có thể ngả lưng nhiều mức, đi kèm cửa gió điều hòa và nhiều cổng sạc, tạo sự thoải mái cho hành khách ở mọi vị trí. Khoang hành lý của Corolla Cross có dung tích 440 lít và có thể mở rộng khi gập ghế, trong khi CR-V ghi điểm với khoang cốp rộng hơn, sàn cốp phẳng và tính năng cốp điện rảnh tay trên bản RS.

Có thể thấy, Honda CR-V Hybrid phù hợp với khách hàng ưu tiên không gian, sự tiện nghi và trải nghiệm cao cấp. Nhưng Toyota Corolla Cross Hybrid cũng không kém cạnh, sự hấp dẫn của xe toát lên từ thiết kế nội thất hiện đại, dễ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Vận hành và an toàn

Honda CR-V Hybrid 2026 và Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 đều sử dụng công nghệ hybrid, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng định hướng sử dụng có sự khác biệt. CR-V Hybrid nổi bật với hệ truyền động e kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện cho công suất 204 mã lực. Sức mạnh như thế của CR-V rõ ràng vượt trội so với mức 122 mã lực của Corolla Cross Hybrid, nhờ đó mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phù hợp cho cả đô thị lẫn đường trường.

Ngược lại, Corolla Cross Hybrid ghi điểm với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,67 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với 5,2 lít/100 km của CR-V, phù hợp với khách hàng ưu tiên chi phí sử dụng.

Honda CR-V còn được trang bị ba chế độ lái, trợ lực lái điện, lẫy giảm tốc và hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và cao cấp hơn. Trong khi đó, Corolla Cross Hybrid vận hành mượt mà với hộp số e-CVT, chế độ chạy thuần điện EV và bộ pin Lithium-ion đặt dưới sàn xe giúp tối ưu không gian và hạ thấp trọng tâm.

Về an toàn, Honda CR-V Hybrid chiếm ưu thế nhờ đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị gói Honda Sensing với đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đổ đèo, LaneWatch, cùng 8 túi khí. Phiên bản e RS còn có thêm đèn pha thích ứng thông minh (ADB) và camera 360 độ, mang đến khả năng quan sát toàn diện hơn.

Về mặt vận hành và an toàn thì Honda CR-V Hybrid tỏ ra phù hợp với khách hàng ưu tiên sức mạnh, công nghệ và hệ thống an toàn toàn diện. Trong khi Toyota Corolla Cross Hybrid lại là lựa chọn hấp dẫn nếu đề cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành.

Đánh giá chung

Honda CR-V Hybrid 2026 vượt trội về không gian, sức mạnh vận hành, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, phù hợp với khách hàng gia đình hoặc những người thường xuyên di chuyển đường dài và mong muốn một mẫu SUV cao cấp. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chi phí sử dụng hợp lý và sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị.

Nếu ưu tiên trải nghiệm toàn diện, CR-V Hybrid là lựa chọn đáng cân nhắc; còn nếu đề cao tính kinh tế và thực dụng, Corolla Cross Hybrid sẽ là mẫu SUV hybrid phù hợp hơn.