Toyota bất ngờ nâng cấp Corolla Cross với ngoại hình hầm hố như SUV địa hình

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt mẫu xe Corolla, Toyota đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Corolla Cross Z Adventure. Dành riêng cho thị trường Nhật Bản, mẫu xe này được đánh giá là phiên bản có cá tính và thiết kế “hầm hố” nhất từ trước đến nay của dòng Corolla, lấy cảm hứng từ phong cách của Land Cruiser - mẫu SUV biểu tượng của hãng.

Corolla Cross Z Adventure được giới hạn tại Nhật Bản.

Điểm nhấn nổi bật của Toyota Corolla Cross Z Adventure nằm ở phần đầu xe, với thiết kế lưới tản nhiệt được mượn từ phiên bản Corolla Cross không hybrid bán tại Mỹ. Thiết kế này đã được tinh chỉnh với các chi tiết ốp đen và logo riêng, tạo nên diện mạo cứng cáp và mạnh mẽ hơn so với các phiên bản Corolla Cross hiện có tại Nhật Bản. Ngoài ra, xe còn được trang bị tấm chắn gầm nhôm, logo kỷ niệm 60 năm dập nổi ở hai bên hông gần lốp trước và bộ vành hợp kim 17 inch sáu chấu sơn xám mờ.

Đối với những khách hàng yêu thích vẻ ngoài giống Land Cruiser hơn nữa, gói Z Adventure Set là lựa chọn đáng chú ý. Gói này bổ sung dòng chữ “TOYOTA” màu trắng cỡ lớn trên lưới tản nhiệt và lớp phủ Meteor Coat cho các chi tiết nhựa ở cản trước, ốp sườn và chắn bùn.

Một vài nét diện mạo ngoại thất của xe.

Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Cross Z Adventure được trang bị ghế bọc da tổng hợp kết hợp với chất liệu vải. Các chi tiết như vô lăng, cần số và bảng điều khiển được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu tương phản, mang đến không gian nội thất hiện đại và sang trọng.

Ngoài phiên bản kỷ niệm, các phiên bản Corolla Cross cao cấp tại Nhật Bản cũng được nâng cấp đáng kể. Bản HEV Z và HEV GR Sport nay có vô lăng sưởi tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái xe ADAS mở rộng, bao gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, camera 360 độ có chức năng “nhìn xuyên sàn” và hệ thống đỗ xe tự động tiên tiến.

Nội thất xe.

Tại Nhật Bản, Corolla Cross chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc. Phiên bản dẫn động cầu trước kết hợp động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực với mô-tơ điện 94 mã lực. Phiên bản AWD E-Four bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau công suất 40 mã lực.

Giá khởi điểm của Corolla Cross là 3.613.500 yên (khoảng 589 triệu đồng). Riêng phiên bản Corolla Cross Z Adventure kỷ niệm 60 năm bản E-Four có giá 3.921.500 yên (639 triệu đồng), và nếu cộng thêm gói Z Adventure Set, tổng giá sẽ lên tới 4.218.500 yên (686 triệu đồng). Hiện tại, phiên bản đặc biệt này chỉ được bán giới hạn tại Nhật Bản.