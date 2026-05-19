Không chỉ Xpander, Stargazer còn phải dè chừng xe hybrid và điện

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường MPV hiện nay đã trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết với sự hiện diện của các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid và cả nhóm MPV điện, việc thay đổi thiết kế chỉ là bước khởi đầu đối với Stargazer.

Stargazer 2026 giải quyết thiết kế gây tranh cãi trong bản tiền nhiệm.

Trước đây, Stargazer từng gây chú ý nhưng phần lớn nhờ vào thiết kế gây tranh cãi. Với phiên bản 2026, Hyundai đã điều chỉnh rõ ràng về hướng thiết kế, đặc biệt ở phần đầu xe khi các đường nét vuông vức và cân đối hơn. Tổng thể mới được xây dựng theo hướng trung tính, dễ nhìn và ít gây tranh cãi, phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong phân khúc MPV phổ thông, chủ yếu là các gia đình và người mua xe chạy dịch vụ.

Mặc dù vậy, việc thay đổi ngoại hình chỉ là một phần trong chiến lược cạnh tranh khi thị trường MPV hiện nay đã có nhiều lựa chọn hơn, từ xe xăng 7 chỗ giá mềm đến xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thậm chí là các mẫu MPV điện. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Stargazer 2026 trong việc thu hút khách hàng.

Nhiều thách thức dành cho Hyundai Stargazer 2026

Mitsubishi Xpander đã trở thành chuẩn mực doanh số trong phân khúc MPV tại Việt Nam, với giá niêm yết khoảng 560 - 699 triệu đồng, gần trùng với mức giá dự kiến của Stargazer 2026. Điểm mạnh của Xpander nằm ở sự cân bằng tổng thể giữa thiết kế, chi phí sở hữu hợp lý và độ nhận diện thương hiệu cao.

Điều này là cần thiết trong bối cảnh phân khúc MPV gia đình ngày càng cạnh tranh.

Với mức giá khoảng 638 - 660 triệu đồng, Toyota Veloz Cross cũng là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách hàng gia đình. Mặc dù không vượt trội hoàn toàn về thông số, nhưng giá trị thương hiệu và cảm giác an tâm khi sở hữu đã giúp Veloz Cross duy trì lượng khách hàng ổn định.

Trong khi đó, được bán với giá khoảng 599 triệu đồng, Suzuki XL7 Hybrid đang thu hút sự chú ý nhờ vào hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này đã ghi nhận doanh số ấn tượng trong thời gian qua, cho thấy xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch sang các lựa chọn tiết kiệm hơn.

Ngoài các đối thủ truyền thống, Stargazer 2026 còn đang đối mặt với sự xuất hiện của các mẫu xe điện. Mặc dù chưa cạnh tranh trực tiếp về giá, nhưng các MPV điện đang tạo ra cách tiếp cận mới đối với việc sử dụng xe gia đình và xe dịch vụ, với chi phí vận hành thấp hơn và trải nghiệm công nghệ tiên tiến.

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn không chỉ riêng Stargaze và Xpander.

Cơ hội và thách thức cho Hyundai Stargazer 2026

Việc thay đổi thiết kế giúp Stargazer 2026 giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của thế hệ trước. Mức giá từ 569 triệu đồng cũng giúp mẫu xe này tiếp cận tốt hơn với khách hàng. Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh hiện nay không còn rộng như trước khi các đối thủ đã xây dựng được thương hiệu và tệp khách hàng vững chắc.

Để trở thành một mẫu xe bán chạy trong phân khúc, Hyundai cần chứng minh rõ ràng hơn những giá trị khác biệt mà Stargazer 2026 có thể mang lại cho người tiêu dùng.