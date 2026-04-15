Stargazer “kèo dưới” nhưng nhiều công nghệ, Xpander có còn dễ thắng?

Mặc dù không phải là sản phẩm nổi bật nhất trong phân khúc, mẫu xe Hàn Quốc đã có những cải tiến đáng kể sau bản nâng cấp giữa vòng đời vào ngày 24/3, cung cấp thiết kế mới phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

Ngay cả khi giá bán lẻ đề xuất của Stargazer 2026 đã tăng từ 10-16 triệu đồng tùy phiên bản, nhưng vẫn thấp hơn 44 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất của Xpander (659 triệu đồng). Vậy, khi đặt hai mẫu xe này lên bàn cân, đâu sẽ là sự lựa chọn phù hợp?

Thiết kế, ngoại thất và nội thất

Về mặt thiết kế, Stargazer 2026 đã trở nên bắt mắt hơn với phong cách lai SUV, tương tự như Xpander và một số đối thủ khác như Veloz Cross. Trong khi đó, về trang bị ngoại thất, cả hai mẫu xe đều có những điểm mạnh riêng. Stargazer được trang bị phanh đĩa 4 bánh, còn Xpander vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau.

Mặc dù kích thước mâm và thông số lốp gần như tương đương, nhưng Xpander có khoảng sáng gầm lớn hơn, hứa hẹn khả năng vận hành tốt hơn trên đường xấu. Ngoài ra, Xpander AT Premium còn được trang bị đèn LED Projector giúp mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn so với đèn LED dạng chóa của Stargazer 2026.

Bên trong, không gian 7 chỗ ngồi của cả hai mẫu xe này về lý thuyết là tương đương. Tuy nhiên, Stargazer 2026 có một số trang bị nổi bật hơn so với đối thủ của mình, như tính năng đề nổ từ xa, giới hạn tốc độ và bàn gập ở hàng ghế sau.

Khả năng vận hành, trang bị an toàn

Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, nhưng Stargazer sử dụng hộp số CVT mang lại khả năng di chuyển êm ái trong đô thị. Trong khi đó, hộp số có cấp của Xpander cho phép kiểm soát lực kéo tốt hơn khi đi đèo dốc.

Về trang bị an toàn, Stargazer 2026 nổi bật hơn với gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, trong khi Xpander chủ yếu dừng lại ở các tính năng cơ bản. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hút của Xpander, mẫu xe này vẫn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.

Nhìn chung, nếu quan tâm đến công nghệ và giá cả, Stargazer 2026 sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn với mức giá 615 triệu đồng, ngay cả khi Xpander đang có ưu đãi giảm giá. Mặc dù Xpander có tính thanh khoản cao và được đánh giá cao về độ bền, nhưng với những nâng cấp mới, Stargazer được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số trong thời gian tới. Được biết, trong năm 2025, Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 3.313 chiếc, vẫn còn kém xa so với 18.016 chiếc của Xpander.