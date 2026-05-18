Bất chấp xu hướng xe điện, người Việt vẫn chuộng Honda

Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2026 với 173.468 xe máy được bán ra. Con số này giảm 28% so với tháng trước, song vẫn tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2026, doanh số xe máy Honda đạt 786.391 xe, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực của hãng trong bối cảnh thị trường đang dần chuyển dịch sang xe máy điện. Hiện nay, phần lớn sản phẩm Honda phân phối tại Việt Nam vẫn là xe sử dụng động cơ xăng, trong khi hãng mới chỉ chính thức mở bán duy nhất mẫu xe điện Honda ICON e:.

Doanh số xe máy Honda 4 tháng đầu năm 2026 và 2025.

Dù tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam, Honda đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu xe máy điện. Trong quý I/2026, nhiều hãng xe điện trong nước ghi nhận mức tăng trưởng doanh số vượt 100%. Nếu đà tăng này tiếp tục được duy trì, khoảng cách doanh số giữa Honda và các đối thủ xe điện có thể sẽ dần được thu hẹp trong tương lai.

Trên thị trường quốc tế, Honda đã sở hữu danh mục xe máy điện khá đa dạng. Tuy nhiên tại Việt Nam, ngoài ICON e:, các mẫu như CUV e: và UC3 mới chỉ dừng ở mức giới thiệu, chưa được phân phối chính thức.