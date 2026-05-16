Chi tiết những điểm nâng cấp mới trên dòng xe Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer mới đã có mặt tại thị trường Việt Nam với những thay đổi từ diện mạo đến chiều sâu công nghệ bên trong. Sự kết hợp giữa phong cách vuông vức của SUV và tính thực dụng của MPV không chỉ giúp xe trông hiện đại hơn mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu về trang bị trong tầm giá.

Ở bản mới, Hyundai Stargazer gây ấn tượng mạnh với phần cản trước và cản sau được tái thiết kế theo hướng góc cạnh và mạnh mẽ hơn. Thay đổi có thể thấy rõ ở đầu xe với lưới tản nhiệt khỏe khoắn, gây ấn tượng bằng các chi tiết hình như nhật.

Cùng với đó, dải LED cũng có thiết kế mới, to bản, càng khuếch đại tính khỏe khoắn của xe. Diện mạo mới mang đến cảm giác cứng cáp, tiệm cận với ngôn ngữ thiết kế của các dòng SUV đô thị đang thịnh hành. Đây là bước đi chiến lược giúp mẫu xe này trở nên bắt mắt và phù hợp với thị hiếu của khách hàng Việt.

Bước vào bên trong, có thể thấy rõ nhưng thay đổi khiến xe trở nên tinh tế hơn trong việc phục vụ người dùng. Điểm nâng cấp sáng giá nhất là cặp màn hình 10,25 inch liền mạch có giao diện sắc nét, trực quan. Cụm phím điều khiển điều hòa cũng là một chi tiết được đánh giá cao khi sử dụng phối hợp giữa phím cảm ứng và nút bấm vật lý, vừa hiện đại vừa dễ điều khiển. Bên cạnh đó, các chi tiết như bàn gấp sau lưng ghế hay hàng ghế thứ hai có độ ngả sâu vẫn được duy trì, biến Stargazer thành một "ngôi nhà di động" thực thụ cho cả gia đình.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm mạnh nhất phân khúc, kết hợp hộp số iVT giả lập 8 cấp, cho khả năng vận hành mượt mà. Đáng chú ý, Hyundai cũng thiết lập cho Stargazer 4 chế độ lái, gồm Eco, Normal, Smart, và Sport, đáp ứng các tình huống di chuyển khác nhau.

Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh cân bằng được nhận xét có khả năng dập tắt dao động dứt khoát, hạn chế tình trạng say xe. Khả năng di chuyển linh hoạt còn kể đến lực siết vô lăng biến thiên theo tốc độ - trong phố vô lăng nhẹ và siết chặt hơn hộ khi đi nhanh, mang lại sự an tâm cho người cầm lái.

Hàng ghế thứ 3 trên xe Hyundai Stargazer khá rộng rãi.

Hyundai Stargazer tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn an toàn mới trong phân khúc với gói công nghệ SmartSense đầy đủ. Bên cạnh các tính năng quen thuộc như Ga tự động thích ứng (SCC), Hỗ trợ giữ làn (LKA) hay Hỗ trợ định tâm làn đường (LFA), mẫu xe này còn sở hữu tính năng Cảnh báo bỏ quên hành khách ở hàng ghế sau (ROA) - một trang bị độc nhất trong phân khúc.

Ngoài ra, xe còn được hỗ trợ bởi hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo khi mở cửa và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, giúp người lái hoàn toàn tự tin khi di chuyển trong mọi điều kiện giao thông phức tạp.

Hiện tại, Hyundai Stargazer mới được phân phối với mức giá vô cùng cạnh tranh: 569 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 615 triệu đồng cho bản Cao cấp. Để hỗ trợ khách hàng, hãng còn triển khai chương trình ưu đãi linh hoạt, cho phép người mua chọn 1 trong 3 gói: Bảo hiểm Hyundai Auto Care 1 năm, hỗ trợ lãi suất vay hoặc gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Với mức giá hợp lý và chính sách hậu mãi tốt, Stargazer đang củng cố vững chắc ngôi vị là mẫu MPV đáng tiền bậc nhất hiện nay, đáp ứng tốt cả nhu cầu phục vụ gia đình hay sử dụng làm xe chạy dịch vụ.