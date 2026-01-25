Stargazer - Xpander: Xe nào “rùng mình” ngay khi đạp ga?

Phân khúc MPV 7 chỗ dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam đầu năm 2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã giữa Hyundai Stargazer và Mitsubishi Xpander. Một bên là “tân binh” Hàn Quốc liên tục tung ưu đãi mạnh, bên kia là “ông vua doanh số” đã quá quen mặt với người dùng Việt. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất hiện nay không còn là xe nào rộng hơn, nhiều option hơn, mà là: đạp ga xe nào cho cảm giác “rùng mình” hơn?

Giá bán và ưu đãi: StarGazer tạo áp lực lớn

Bước sang tháng 1/2026, Hyundai Stargazer đang được phân phối với giá niêm yết từ 489 triệu đồng, trong khi bản azer X Cao cấp ở mức 599 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều đại lý đang áp dụng ưu đãi lên tới 96 triệu đồng, kéo giá thực tế của Stargazer xuống khoảng 450-550 triệu đồng, mức giá khiến không ít khách hàng phải “giật mình”.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander có giá niêm yết cao hơn, bản MT từ 560 triệu đồng, bản AT 598 triệu đồng. Ưu đãi chủ yếu dưới dạng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh giảm nhưng vẫn cao hơn Stargazer từ 30–50 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực.

Chênh lệch giá này là yếu tố đầu tiên khiến nhiều người dùng bắt đầu đặt Stargazer lên bàn cân so sánh trực diện với Xpander.

So kè động cơ: Con số không nói hết cảm giác

Về mặt thông số, Hyundai Stargazer sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT iVT. Mitsubishi Xpander trang bị động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Nếu chỉ nhìn vào giấy tờ, Stargazer nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, thứ khiến người lái “rùng mình” lại nằm ở cách xe phản ứng khi đạp ga, đặc biệt trong điều kiện đô thị, nơi phần lớn MPV được sử dụng.

Theo nhiều bài test drive và phản hồi từ người dùng, Stargazer cho cảm giác ga đầu nhạy hơn, xe “đi liền” ngay khi nhấn chân ga. Hộp số CVT iVT được Hyundai tinh chỉnh theo hướng mượt và phản hồi nhanh, giúp xe tăng tốc đều, không giật, không có độ trễ rõ rệt.

Ngược lại, Xpander với hộp số tự động 4 cấp lại cho cảm giác bồng bềnh và trễ ga khi cần tăng tốc đột ngột. Xe vẫn êm và ổn định, nhưng để đạt được tốc độ mong muốn, người lái thường phải đạp ga sâu hơn.

Test drive thực tế: “Rùng mình” gọi tên Stargazer

Trong các bài trải nghiệm thực tế cuối năm 2025, thời gian tăng tốc 0-100 km/h của Stargazer X được ghi nhận ở mức khoảng 11,2 giây, trong khi Xpander AT mất khoảng 12,5 giây. Chênh lệch không quá lớn, nhưng đủ để tạo khác biệt về cảm giác.

Một thành viên Otofun chia sẻ: “Stargazer không phải kiểu vọt dính ghế, nhưng đạp ga là xe đi ngay, rất dễ chịu khi vượt xe trong phố. Xpander phải chờ hộp số phản ứng, cảm giác không liền mạch bằng.”

Nhiều tài xế chạy dịch vụ cũng đánh giá Stargazer phù hợp hơn trong môi trường đô thị nhờ ga nhạy, tiết kiệm nhiên liệu (khoảng 6,1-6,3L/100km), trong khi Xpander tiêu thụ khoảng 7L/100km.

Ý kiến chuyên gia: Khác biệt đến từ triết lý vận hành

Theo các chuyên gia ô tô, sự khác biệt nằm ở cách hai hãng thiết lập hệ truyền động. Hyundai ưu tiên cảm giác lái nhẹ, phản hồi nhanh, phù hợp người dùng trẻ, gia đình nhỏ và chạy phố nhiều. Mitsubishi lại đặt trọng tâm vào độ bền, sự ổn định và khả năng chịu tải lâu dài, chấp nhận đánh đổi cảm giác tăng tốc.

Một chuyên gia nhận định: “Stargazer cho cảm giác ‘rùng mình’ vì xe phản hồi ngay khi người lái ra lệnh. Xpander không yếu, nhưng cách truyền lực an toàn khiến cảm giác tăng tốc kém phấn khích hơn.”

Không chỉ là ga: Trang bị và an toàn cũng tạo khác biệt

Ngoài vận hành, Stargazer còn ghi điểm nhờ trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc, đặc biệt ở bản cao cấp với 6 túi khí, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử. Trong khi đó, Xpander vẫn trung thành với cấu hình 2 túi khí, điều khiến nhiều người dùng trẻ tỏ ra lăn tăn.

Về tiện nghi, Stargazer sở hữu màn hình trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa (bản cao), trong khi Xpander dừng ở màn hình 7-9 inch và 4-6 loa tùy phiên bản.

Kết luận: “Rùng mình” theo hai cách khác nhau

Nếu câu hỏi là xe nào khiến người lái “rùng mình” ngay khi đạp ga, câu trả lời nghiêng rõ về Hyundai Stargazer: ga nhạy, tăng tốc mượt, phản hồi nhanh, phù hợp đô thị và người thích cảm giác lanh lẹ.

Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander vẫn giữ lợi thế về gầm cao, độ bền và sự yên tâm dài hạn, đặc biệt với những gia đình thường xuyên đi đường xấu hoặc ưu tiên thương hiệu Nhật.

Nói cách khác, Stargazer “rùng mình” theo nghĩa cảm giác lái, còn Xpander “rùng mình” theo nghĩa bền bỉ. Và chính sự khác biệt đó khiến cuộc so kè giữa hai mẫu MPV hot bậc nhất phân khúc này vẫn chưa có hồi kết.