Honda Grom 2026 ra mắt: Mini bike ‘bé hạt tiêu’ thêm ngầu với màu mới

Honda Grom 2026 được bổ sung ba tùy chọn màu sơn mới gồm Gaiety Red, Splendid Blue và Pearl Shining Black. Trong đó, phiên bản màu đỏ Gaiety Red trở thành điểm nhấn nổi bật nhất khi được trang bị sẵn ốp gầm máy, giúp xe trở nên đậm chất racing hơn, tạo cảm giác gần gũi với các dòng xe đua cỡ nhỏ.

Về thiết kế tổng thể, Honda Grom 2026 vẫn duy trì triết lý quen thuộc với kiểu dáng nhỏ gọn, thân xe gọn gàng và các đường nét sắc sảo mang tính hiện đại. Hệ thống đèn chiếu sáng tiếp tục sử dụng công nghệ LED với đèn pha hai tầng tạo hình nhận diện đặc trưng ở phần đầu xe, trong khi cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch với phần đuôi, giúp tăng tính thẩm mỹ và độ nhận diện khi vận hành ban đêm. Cụm xi-nhan vẫn sử dụng bóng halogen truyền thống, giữ sự đơn giản trong cấu hình trang bị.

Honda Grom tiếp tục sử dụng bộ vành nhôm đúc 5 chấu kích thước 12 inch, đi kèm lốp trước 120 mm và lốp sau 130 mm, mang lại sự cân bằng giữa độ ổn định và sự linh hoạt trong vận hành đô thị. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc USD đường kính 31 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn monoshock, cấu hình quen thuộc nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành chắc chắn và linh hoạt trên nhiều điều kiện đường phố khác nhau.

Hệ thống phanh trên xe bao gồm phanh đĩa trước và sau, đi kèm ABS 1 kênh kết hợp IMU, giúp cải thiện độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc mini bike, góp phần nâng cao trải nghiệm vận hành an toàn hơn cho người dùng.

Sức mạnh của Honda Grom 2026 đến từ khối động cơ xy lanh đơn dung tích 123cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 10 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 6.000 vòng/phút. Dù thông số không lớn, nhưng ưu điểm nằm ở độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với mục đích sử dụng hàng ngày.

Xe được trang bị hộp số 5 cấp, mang lại trải nghiệm lái mang tính tương tác cao hơn so với xe tay ga. Người lái có thể dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị hoặc tận dụng dải vòng tua để mang lại cảm giác lái thể thao hơn khi cần thiết. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe được công bố ở mức khoảng 67,8 km/l theo chuẩn WMTC, kết hợp với bình xăng dung tích 6,0 lít, giúp xe đạt được khả năng vận hành tiết kiệm và phù hợp cho nhu cầu di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Về kích thước, Honda Grom 2026 có chiều dài 1.760 mm, rộng 720 mm và cao 1.015 mm, với trục cơ sở 1.200 mm, chiều cao yên 761 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Trọng lượng xe ở mức 103 kg, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển, đặc biệt với người mới hoặc người cần một mẫu xe nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt trong đô thị đông đúc.

Trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng tiếp tục là một điểm cộng của mẫu xe này khi hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, quãng đường, vòng tua dạng thanh, cấp số, mức tiêu hao nhiên liệu, đồng hồ thời gian và chỉ báo vòng tua REV Indicator. Người dùng cũng có thể điều chỉnh độ sáng màn hình để phù hợp với điều kiện ánh sáng khác nhau.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda Grom 2026 được bán với mức giá khoảng 423.500 yên (70,2 triệu đồng) cho hai phiên bản màu Splendid Blue và Pearl Shining Black, trong khi phiên bản Gaiety Red có giá 440.000 yên (72,9 triệu đồng).