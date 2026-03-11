Hyundai Stargazer vẫn là MPV 7 chỗ "chân ái" về giá

Trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam, giá bán luôn là yếu tố có sức ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua xe. Nhiều gia đình tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi, chở được đông người nhưng chi phí ban đầu phải hợp lý. Trong bối cảnh đó, Hyundai Stargazer vẫn được nhiều người xem là “chân ái” nhờ lợi thế giá rẻ, đặc biệt ở phiên bản tiêu chuẩn chỉ từ 489 triệu đồng.

Hyundai Stargazer 2024.

Với mức giá này, Stargazer trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ rẻ nhất thị trường. Nếu đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM, chi phí lăn bánh của bản tiêu chuẩn khoảng 554 triệu đồng (chưa tính các ưu đãi nếu có), thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Con số này đủ hấp dẫn với nhóm khách hàng thực dụng, các gia đình trẻ hoặc những người mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Hyundai Thành Công từng giới thiệu Stargazer lần đầu tại Việt Nam nhưng doanh số chưa đạt kỳ vọng. Sang đời 2024, hãng thay đổi chiến lược khi cắt giảm cấu hình bản tiêu chuẩn để hạ giá bán mạnh, đồng thời bổ sung biến thể Stargazer X mang phong cách SUV. Cách làm này khá giống với chiến lược của nhiều hãng xe trong phân khúc khi tạo thêm phiên bản mang dáng vẻ thể thao nhằm thu hút khách hàng.

Bản tiêu chuẩn của Stargazer tập trung vào những trang bị cơ bản nhằm tối ưu giá bán. Xe sử dụng đèn halogen, ghế bọc nỉ, vô-lăng đơn giản và hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Trang bị giải trí gần như tối giản khi không có màn hình trung tâm. Các công nghệ an toàn dừng ở mức cơ bản như ABS, phân phối lực phanh điện tử và cảm biến lùi.

Dù không nhiều tiện nghi, bản tiêu chuẩn vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của một chiếc MPV 7 chỗ. Không gian nội thất rộng rãi với cấu hình ba hàng ghế là yếu tố quan trọng giúp xe phục vụ tốt nhu cầu chở gia đình hoặc chạy dịch vụ. Với nhiều người mua xe để kinh doanh, yếu tố chi phí đầu tư ban đầu thấp thường quan trọng hơn những trang bị công nghệ phức tạp.

Trong khi đó, Stargazer X (giá 559 triệu đồng) được phát triển theo hướng cá tính và mạnh mẽ hơn. Khoảng sáng gầm tăng lên 200mm so với 185mm của bản tiêu chuẩn, kết hợp bộ mâm 17 inch thay cho 16 inch. Ngoại thất cũng có nhiều chi tiết thể thao hơn như ốp vòm bánh xe, tay nắm cửa mạ crôm, nắp ca-pô dập nổi và hệ thống đèn LED.

Kích thước tổng thể của bản X nhỉnh hơn đôi chút so với bản thường nhưng trục cơ sở vẫn giữ ở mức 2.780mm. Con số này giúp Stargazer duy trì lợi thế về không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai và thứ ba – yếu tố quan trọng với những khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Riêng bản Stargazer X cao cấp (giá 599 triệu đồng) còn được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường hay kiểm soát hành trình. Những công nghệ này thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của nhiều mẫu MPV phổ biến trên thị trường.

Về vận hành, tất cả các phiên bản Stargazer đều sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước MacPherson và phía sau dạng thanh cân bằng, cấu hình phổ biến trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Ở lần ra mắt đầu tiên, Stargazer từng có giá ngang với nhiều đối thủ nên khó tạo lợi thế cạnh tranh. Sau giai đoạn đầu, các đại lý thường xuyên phải giảm giá sâu để kích cầu. Thiết kế ngoại thất cá tính cũng là yếu tố khiến mẫu xe này chưa thật sự hợp với thị hiếu của số đông khách hàng Việt.

Nhìn chung, khoảng giá 489 - 599 triệu đồng khiến mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người tìm kiếm xe 7 chỗ chi phí thấp. Chính lợi thế giá rẻ này tiếp tục giúp Hyundai Stargazer giữ vị trí riêng trong phân khúc, rẻ hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander AT/AT Premium/Cross hay Toyota Veloz Cross.