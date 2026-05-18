Xe SUV điện Lexus TZ ra mắt toàn cầu

Khác với mẫu Lexus RZ sử dụng nền tảng e-TNGA chuyên biệt cho xe điện, Lexus TZ được phát triển trên kiến trúc GA-K sửa đổi thuộc hệ thống TNGA của Toyota, tương tự mẫu Toyota Highlander. Tuy nhiên, Lexus cho biết mẫu SUV mới được tinh chỉnh toàn diện nhằm mang đến trải nghiệm vận hành sang trọng và cao cấp hơn.

Thiết kế ngoại thất của Lexus TZ mang phong cách mạnh mẽ với thân xe cơ bắp, các đường gân dập nổi sắc nét cùng hốc bánh mở rộng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt spindle grille đặc trưng kết hợp dải đèn LED định vị hình chữ L. Trong khi đó, cụm đèn hậu nối liền toàn chiều rộng thân xe giúp tăng nhận diện hiện đại.

Lexus TZ sở hữu kích thước dài x rộng x cao 5.100 x 1.990 x 1.705 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.050 mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 290 lít và có thể mở rộng lên 2.017 lít khi gập hàng ghế thứ hai và ba. Xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau giúp giảm bán kính quay đầu từ 5,8 m xuống còn 5,4 m.

Không gian nội thất được Lexus phát triển theo triết lý “Driving Lounge”, tập trung vào trải nghiệm thư giãn cho hành khách. Cabin nổi bật với các mảng ốp tre nhiều lớp kết hợp công nghệ chiếu sáng bề mặt độc quyền của Lexus, cho khả năng thay đổi hiệu ứng ánh sáng theo hệ thống đèn viền nội thất.

Bên cạnh đó, mẫu SUV điện hạng sang này còn tích hợp công nghệ “Responsive Hidden Switch”, cho phép các biểu tượng nút bấm phát sáng khi tay người dùng đưa đến gần bề mặt điều khiển, nhưng vẫn giữ phản hồi xúc giác vật lý khi thao tác.

Trang bị công nghệ trên Lexus TZ gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 14 inch cùng hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson 21 loa. Xe có cấu hình 6 chỗ ngồi theo dạng 2-2-2 với hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai, tích hợp đệm đỡ chân ottoman.

Cung cấp sức mạnh cho Lexus TZ là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Direct 4 với hai mô-tơ điện, mỗi mô-tơ cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 268,6 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 408 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,4 giây. Phiên bản cao cấp Lexus TZ 550e AWD sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 95,82 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 530 km theo chuẩn WLTP châu Âu.

Về khả năng sạc, mẫu SUV điện mới hỗ trợ sạc AC tối đa 22kW thông qua cổng Type 2, đồng thời tương thích chuẩn sạc NACS tại Bắc Mỹ. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150 kW, cho phép nạp pin từ 10-80% trong khoảng 35 phút.

Ngoài ra, Lexus còn trang bị cho TZ cửa đóng điện tự động nhẹ lực, cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Lexus cùng gói an toàn Lexus Safety System+ 4.0 mới nhất. Hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist.

Với sự xuất hiện của Lexus TZ, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang cho thấy tham vọng mở rộng mạnh mẽ dải sản phẩm xe điện hạng sang toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc SUV gia đình cỡ lớn đang ngày càng được ưa chuộng.