Hyundai Stargazer 2026 đổi diện mạo, giá vẫn “dễ tiếp cận”

Sự điều chỉnh của Hyundai Stargazer không chỉ mang lại nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị mà còn giúp Stargazer tăng cường sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam, vốn đang ngày càng trở nên đông đúc.

Hyundai Stargazer facelift có giá khởi điểm 519 triệu đồng.

Mặc dù chỉ là bản facelift, Hyundai Stargazer 2026 đã được cải tiến mạnh mẽ với phong cách thiết kế cứng cáp hơn, theo xu hướng “lai SUV” đang thịnh hành tại Đông Nam Á. Phần đầu xe được tái thiết kế với dải đèn LED định vị ban ngày nổi bật, cụm đèn pha cao và lưới tản nhiệt mở rộng tạo cảm giác vững chãi. Các đường gân dập nổi trên thân xe cũng rõ nét hơn giúp mẫu xe này trở nên thể thao và hiện đại hơn.

Về kích thước, Stargazer mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 mm, với trục cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Những thông số này không chỉ giúp cải thiện khả năng thích ứng với điều kiện giao thông mà còn mang lại không gian rộng rãi hơn cho hành khách.

Bên trong, nội thất của Stargazer được thiết kế hiện đại và liền mạch hơn, nổi bật với cụm màn hình kép 10,25 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Các trang bị như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình.

Về hiệu suất, Hyundai Stargazer mới vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5 lít cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT. Hệ thống này không chỉ mang lại cảm giác lái êm ái mà còn tiết kiệm nhiên liệu, với chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái.

Đặc biệt, công nghệ an toàn cũng được nâng cấp với gói Hyundai SmartSense, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái như điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh tự động khẩn cấp. Việc trang bị những công nghệ này cho thấy nỗ lực của Hyundai trong việc nâng cao giá trị sản phẩm nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Nhật Bản.

Ngoài phiên bản nâng cấp, Hyundai vẫn duy trì phiên bản tiêu chuẩn đời cũ với giá chỉ 489 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các đối thủ trong phân khúc. Đây như là một chiến lược nhằm cạnh tranh giá, giúp mẫu xe này tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng, từ người mua xe lần đầu đến nhóm sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ.