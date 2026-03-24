Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp, giá 569 triệu đồng

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam, không còn bản tiêu chuẩn, thiết kế “SUV hóa” và định vị lại nhóm khách hàng. So với trước, mẫu MPV này không còn phiên bản tiêu chuẩn giá thấp. Đồng thời, giá bán của các phiên bản hiện tại cũng tăng nhẹ, khoảng hơn 10 triệu đồng.

Ở thế hệ mới, Hyundai Stargazer được làm mới toàn diện theo hướng gần với phong cách SUV. Phần đầu xe thay đổi rõ rệt với lưới tản nhiệt, cụm đèn chiếu sáng và cản trước được tinh chỉnh. Khu vực phía sau cũng được thiết kế lại, tạo tổng thể đồng nhất hơn so với phiên bản trước.

Với thiết kế mới và mức giá cập nhật, Hyundai Stargazer 2026 được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong nhóm MPV 7 chỗ dành cho gia đình. Phân khúc này hiện có sự góp mặt của nhiều mẫu xe như Kia Carens hay Honda BR-V, tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng rõ nét.

Không gian nội thất Stargazer 2026 được nâng cấp theo hướng hiện đại hóa. Xe sử dụng màn hình kép nối liền kích thước 10,25 inch, đi kèm cần số sau vô lăng, cụm điều khiển dạng núm xoay và hệ thống âm thanh mới. Nhiều chi tiết thiết kế và trang bị trên xe có sự tương đồng với các mẫu như Tucson và Creta.

Hyundai Stargazer được trang bị khối động cơ Smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe đi kèm hộp số iVT với cơ chế giả lập 8 cấp và hỗ trợ 4 chế độ lái, đáp ứng đa dạng điều kiện vận hành.

Việc loại bỏ phiên bản giá rẻ và tăng giá các bản còn lại cho thấy Hyundai đang thay đổi định hướng với Stargazer. Mẫu xe dường như không còn tập trung vào nhóm khách hàng chạy dịch vụ, mà chuyển sang hướng đến người dùng cá nhân và gia đình.

Trong bối cảnh phân khúc MPV phổ thông chịu áp lực cạnh tranh từ các mẫu xe điện như VinFast Limo Green hay BYD M6, việc điều chỉnh chiến lược sản phẩm được xem là bước đi phù hợp.

Mức giá bán được Hyundai Thành Công công bố cho Stargazer thế hệ mới tại Việt Nam như sau: