Xe máy điện bất ngờ hạ nhiệt, mức giảm cao nhất lên đến 15 triệu đồng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thị trường xe máy điện đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt khi Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ 1/7, chỉ hạn chế vào cuối tuần.

Nhiều đại lý cho biết lượng khách đến hỏi mua xe đã giảm đáng kể so với tháng trước, trong khi các hãng tiếp tục duy trì hàng loạt chương trình ưu đãi mạnh tay để kích cầu.

"Sau giai đoạn tăng nhiệt nhờ kỳ vọng về chính sách hạn chế xe máy xăng tại Hà Nội, khách lại quay về tâm lý chờ đợi, nghe ngóng thêm nên lượng người hỏi mua giảm khá mạnh so với tháng trước”, nhân viên một đại lý xe máy điện Honda ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các đại lý Dat Bike. Một số cửa hàng cho biết hiện phần lớn công việc là tập trung bàn giao các đơn hàng tồn, xe khách đã đặt trước đó, thay vì nhận thêm nhiều đơn mới như thời điểm 1 đến 2 tháng trước đó.

Sức mua hạ nhiệt dù mặt bằng giá xe máy điện trên thị trường hiện vẫn ở mức hấp dẫn nhờ các chương trình giảm giá lớn từ nhiều hãng. Trong đó, ở nhóm xe Nhật, đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay là chương trình ưu đãi dành cho Yamaha NEO's của Yamaha Motor khi mẫu xe này tiếp tục được giảm tới 15 triệu đồng trong tháng 5/2026. Giá thực tế của Yamaha NEO's hiện còn khoảng 34-34,1 triệu đồng, tùy đại lý và quà tặng kèm. Mức giá niêm yết của xe là 49,091 triệu đồng.

Yamaha NEO’s có thiết kế nhỏ gọn theo phong cách châu Âu, đi kèm động cơ điện do Yamaha phát triển và khả năng kết nối điện thoại thông minh. Xe được đánh giá cao ở chất lượng hoàn thiện và cảm giác lái ổn định. Tuy nhiên, cốp xe không quá rộng và giá bán sau ưu đãi vẫn ở mức tương đối cao nếu so với xe số hoặc xe ga xăng phổ thông.

Honda tiếp tục giảm khoảng 5 triệu đồng cho mẫu Honda ICON e:, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 21,4-21,9 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, mức giảm này đã thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước, khi mẫu xe từng được ưu đãi tới 6 triệu đồng.

Honda ICON e: sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phong cách trẻ trung, phù hợp học sinh, sinh viên hoặc khách hàng nữ. Xe sử dụng pin tháo rời thuận tiện cho việc sạc tại nhà. Ưu điểm của mẫu xe là thương hiệu Honda, khả năng vận hành ổn định và mức giá dễ tiếp cận. Dù vậy, công suất động cơ và quãng đường di chuyển chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ cùng tầm giá.

Tương tự, VinFast tiếp tục duy trì chính sách giảm trực tiếp 8% cho khách hàng thanh toán thẳng. Đơn cử, mẫu VinFast Vento Neo hiện có giá niêm yết 34,9 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi 8%, giá thực tế giảm còn khoảng 32,18 triệu đồng.

Vento Neo là mẫu xe điện theo phong cách thể thao với kích thước lớn, thiết kế hiện đại và hệ thống đèn LED toàn bộ. Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa, truyền động bằng dây đai giúp vận hành êm và tăng tốc khá tốt trong đô thị. Điểm mạnh của mẫu xe này là nhiều công nghệ thông minh, khả năng chống nước tốt và chi phí sử dụng thấp. Tuy nhiên, giá bán vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe ga phổ thông chạy xăng.

Trong khi đó, VinFast Feliz Neo hiện có giá 26,9 triệu đồng, sau khi giảm 8% còn khoảng 24,7 triệu đồng. Feliz Neo hướng tới nhóm khách hàng phổ thông với kiểu dáng mềm mại, yên xe rộng và cốp chứa đồ lớn. Mẫu xe này phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố nhờ chi phí vận hành thấp và hệ thống trạm sạc phủ rộng. Nhược điểm là khả năng tăng tốc chưa thực sự mạnh nếu chở nặng hoặc di chuyển đường dài.

Trong khi nhiều hãng đẩy mạnh giảm giá, Dat Bike hiện vẫn giữ nguyên giá bán so với tháng trước. Dù vậy, theo các đại lý, lượng khách quan tâm dòng xe điện hiệu năng cao này cũng giảm đáng kể sau khi thị trường mất đi yếu tố “kỳ vọng chính sách”. Mẫu Dat Bike Weaver++ hiện có giá khoảng 65,9 triệu đồng, thuộc nhóm xe máy điện cao cấp trên thị trường. Xe sử dụng động cơ 7.000W, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ưu điểm của Weaver++ là khả năng tăng tốc mạnh, vận hành bốc và phạm vi hoạt động tốt. Tuy nhiên, mức giá cao cùng thiết kế kén khách khiến mẫu xe này chưa thực sự dễ tiếp cận với số đông người dùng phổ thông.

Giới kinh doanh nhận định trong bối cảnh sức mua suy giảm, các chương trình ưu đãi nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm kích cầu và giải phóng lượng xe tồn kho trên thị trường.