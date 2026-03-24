Innova Cross HEV "lướt" giá ra sao sau hơn 2 năm ra mắt tại Việt Nam?

Thị trường xe cũ thời gian gần đây ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều của dòng Toyota Innova Cross, đặc biệt là các phiên bản hybrid (HEV). Khảo sát từ một số tin rao bán cho thấy mức giá của mẫu MPV này đang dao động quanh ngưỡng dưới 1 tỷ đồng, tạo nên sự chú ý lớn với người mua xe gia đình muốn tiết kiệm chi phí so với xe mới.

Chẳng hạn, một chiếc Innova Cross HEV 2.0 CVT sản xuất 2024 đang được rao bán tại Hà Nội với giá khoảng 950 triệu đồng. Xe thuộc diện nhập khẩu, sử dụng động cơ hybrid 2.0L, hộp số tự động, cấu hình 7 chỗ và mới lăn bánh khoảng 7.000Km. Theo mô tả từ người bán, xe gần như còn rất mới, sản xuất cuối năm 2024 và thuộc đời 2025, cho thấy nguồn cung xe “lướt” bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

Ở khu vực TP.HCM, một chiếc Innova Cross HEV đời 2023 cũng được chào bán ở mức 950 triệu đồng. Xe đã đi khoảng 23.000Km, vẫn là phiên bản hybrid 7 chỗ. So với xe đời 2024 kể trên, mức giá tương đương nhưng số Km cao hơn đáng kể, phản ánh yếu tố năm sản xuất và tình trạng xe có ảnh hưởng rõ rệt đến giá trị chuyển nhượng.

Nếu tìm các xe đời 2024 với mức sử dụng nhiều hơn, người mua có thể bắt gặp những lựa chọn như một chiếc Innova Cross HEV tại Bình Dương đang được rao 970 triệu đồng, đã lăn bánh khoảng 60.000Km. Dù quãng đường sử dụng cao, mức giá vẫn tiệm cận 1 tỷ đồng cho thấy sức giữ giá tương đối tốt của dòng xe này, nhất là khi trang bị hệ truyền động hybrid vẫn còn khá mới mẻ trong phân khúc MPV phổ thông.

Một trường hợp khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu (theo địa giới hành chính cũ, trước khi sáp nhập vào TP.HCM) cho thấy, chiếc Innova Cross HEV 2024 mới đi khoảng 7.000Km được chào bán 980 triệu đồng. Đây gần như là mức cao nhất trong các tin rao khảo sát, phản ánh sự khác biệt về tình trạng xe, số Km và có thể cả yếu tố phiên bản, trang bị đi kèm.

Nhìn tổng thể, giá xe Toyota Innova Cross HEV cũ hiện dao động trong khoảng 950 - 980 triệu đồng, tùy thuộc vào năm sản xuất và mức độ sử dụng. So với giá xe mới lăn bánh thường vượt ngưỡng 1,05 - 1,1 tỷ đồng (tùy khu vực), người mua xe cũ có thể tiết kiệm được từ 70 đến hơn 100 triệu đồng. Mức chênh lệch không quá lớn, nhưng đủ để khiến nhiều người cân nhắc lựa chọn xe “lướt” thay vì mua mới hoàn toàn.

Một điểm đáng chú ý là phần lớn các xe rao bán đều là bản hybrid, cho thấy xu hướng người dùng quan tâm đến công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hệ thống hybrid vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam, chi phí bảo dưỡng và thay thế linh kiện trong dài hạn có thể là yếu tố cần cân nhắc.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch giá giữa các xe không chỉ nằm ở số Km hay đời xe mà còn phụ thuộc vào nguồn gốc (nhập khẩu), màu sắc, tình trạng nội thất và lịch sử sử dụng. Những xe có mô tả “mới như xe thùng”, chạy ít thường được chào giá cao hơn đáng kể, dù cùng năm sản xuất.

Với người mua, Innova Cross HEV cũ đang là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn sở hữu một mẫu MPV rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu mà không phải chi quá nhiều tiền cho xe mới. Tuy nhiên, việc kiểm tra kỹ tình trạng pin hybrid, lịch sử bảo dưỡng và nguồn gốc xe vẫn là điều cần thiết để tránh rủi ro về sau.