Honda WN7 đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam đoạt giải thiết kế thế giới

WN7 là mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của Honda và được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam ngày 25/12/2025.

Mẫu xe giành iF Design Gold Award dù chưa chính thức bán ra thị trường. Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới và cũng là lần đầu tiên một sản phẩm của Honda đạt giải cao nhất tại sân chơi này.

Thay vì chạy theo phong cách tương lai cực đoan hay cố mô phỏng động cơ đốt trong, Honda chọn một hướng đi gần gũi hơn: giữ lại cảm giác và hình hài quen thuộc của một chiếc naked bike - tối giản phần vỏ và lộ phần động cơ.

Honda WN7 được đăng ký bản quyền kiểu dáng và giới thiệu tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Tuấn)

Honda WN7 nổi bật với cách tiếp cận thiết kế xoay quanh bộ pin - không che giấu mà biến nó thành trung tâm kết cấu, đồng thời loại bỏ khung truyền thống để chuyển sang cấu trúc tách trước - sau.

Nhờ đó, chiếc xe giữ được tổng thể gọn gàng, tỷ lệ hài hòa và đúng chất một mẫu naked bike, thay vì mang dáng dấp quá tương lai như nhiều xe điện khác.

Cách tiếp cận này giúp người dùng có thể biết được cấu trúc xe ngay từ cái nhìn đầu tiên - một yếu tố được giới thiết kế đánh giá cao, dù không phải ai cũng nhận ra.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm bị sa đà vào sự phức tạp, WN7 mang lại cảm giác trung thực và dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, Honda tập trung tối ưu trải nghiệm thực tế với thân xe thon, yên cao 800 mm, trọng tâm thấp và góc lái rộng, giúp xe linh hoạt, dễ kiểm soát trong đô thị.

Các chi tiết khung được tinh chỉnh có chủ đích để vừa đảm bảo độ cứng, vừa tạo độ linh hoạt cần thiết, mang lại cảm giác lái tự nhiên gần với xe động cơ truyền thống.

Sự cân bằng giữa ADN mô tô truyền thống và cách bố trí của xe điện chính là điểm mấu chốt giúp mẫu xe ghi điểm với ban giám khảo.

Về vận hành, WN7 sở hữu công suất khoảng 67 mã lực và mô-men xoắn khoảng 100 Nm, tương đương nhóm naked bike tầm trung. Đặc trưng của xe điện là mô-men xoắn tức thời, mang lại trải nghiệm mượt mà và trực diện hơn so với động cơ đốt trong. Xe không chạy theo cuộc đua thông số, mà hướng đến khả năng vận hành thực tế.

WN7 trang bị cổng sạc nhanh CCS2 giống nhiều mẫu ô tô điện. (Ảnh: Minh Tuấn)

WN7 sử dụng chuẩn sạc CCS phổ biến, cho phép sạc từ 20 đến 80% trong khoảng 30 phút. Đây là yếu tố quan trọng giúp mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, thay vì chỉ giới hạn ở những chuyến đi ngắn.

Mẫu mô tô điện dự kiến giá bán tại Anh là 12.999 bảng (khoảng 460 triệu đồng) và chưa có kế hoạch mở bán tại Việt Nam.