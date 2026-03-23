Vừa nhận xe bán tải đã lo bị cấm chạy ban ngày: Loại nào bị siết giờ lưu thông?

Nhiều chủ xe bán tải tỏ ra lo lắng vì họ vừa nhận xe đã có nguy cơ bị hạn chế lưu thông như xe tải, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sinh hoạt và công việc hàng ngày. Vậy xe bán tải hiện được xếp vào loại nào, có thực sự bị cấm chạy ban ngày hay không và người dân cần lưu ý gì để tránh vi phạm?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Trần Tiến Quân - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện việc phân loại xe bán tải được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Văn bản quy phạm pháp luật này phân chia xe bán tải thành 2 loại riêng biệt dựa trên đặc điểm kỹ thuật và mục đích sử dụng.

Nhiều người vừa nhận xe bán tải đã băn khoăn nguy cơ bị hạn chế lưu thông ban ngày như xe tải. Ảnh chụp màn hình.

Loại thứ nhất là ô tô con bán tải hay còn gọi là ô tô con Pickup. Đây là loại xe được thiết kế để chở người với số lượng đến 8 chỗ ngồi không kể người lái xe. Loại thứ hai là ô tô tải bán tải hay còn gọi là ô tô tải Pickup được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng.

Chủ phương tiện cần căn cứ vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xác định chính xác loại xe. Trên sổ đăng kiểm, cơ quan quản lý chất lượng đã ghi rõ mục loại phương tiện là ô tô con hay ô tô tải dựa trên các thông số kỹ thuật lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Khối lượng toàn bộ của xe là yếu tố then chốt để các trung tâm đăng kiểm đưa ra quyết định phân loại này. Do đó, người điều khiển phương tiện không nên chỉ dựa vào kiểu dáng bên ngoài mà phải kiểm tra kỹ thông tin pháp lý được ghi nhận trong giấy tờ xe.

Theo luật sư Quân, trong Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT cũng quy định rõ, các xe bán tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg được xem là xe con (mục 3.24 Điều 3). Điều này đồng nghĩa, những xe có khối lượng hàng chuyên chở từ 950 kg trở lên sẽ bị áp quy định như xe tải thông thường.

Các xe bán tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg được xem là xe con. Ảnh minh họa.

"Theo khảo sát thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, phần lớn các mẫu xe bán tải phổ biến như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton đời mới đều có thông số chuyên chở dưới ngưỡng 950 kg. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số phiên bản cũ sản xuất từ nhiều năm trước có khối lượng hàng chuyên chở vượt quá con số này. Điều này dẫn đến tình trạng cùng là dòng xe bán tải nhưng có xe được coi là xe con và có xe lại bị coi là xe tải.

Sự khác biệt trong việc phân loại dẫn đến những hệ quả pháp lý khác nhau khi lưu thông trong khu vực nội thành Hà Nội. Nếu sổ đăng kiểm xác nhận phương tiện là ô tô con bán tải, chủ xe được phép di chuyển tự do trong nội đô tương tự như các loại xe du lịch khác mà không bị hạn chế bởi khung giờ cấm xe tải", luật sư Quân nói.

Luật sư Trần Tiến Quân nhấn mạnh, trong trường hợp phương tiện được xác định là ô tô tải bán tải, người lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khung giờ hoạt động và các tuyến đường cấm theo quyết định của thành phố. Việc hiểu đúng hệ thống biển báo, đồng thời nắm rõ tải trọng thực tế của phương tiện là trách nhiệm của mỗi tài xế để tránh những vi phạm hành chính không đáng có.

Việc phân loại phương tiện không dựa vào cảm quan hay mục đích sử dụng mà được quy định rõ trong văn bản pháp luật. Cụ thể, từ ngày 1/7/2020, khi Thông tư có hiệu lực, chỉ những xe bán tải (pickup) có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg hoặc xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg mới được xem là xe con.

Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút. Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.