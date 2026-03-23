Loạt SUV 7 chỗ cũ đáng cân nhắc quanh mức 600 triệu đồng

Toyota Fortuner

Với ngân sách khoảng 600 triệu đồng, người mua có thể hướng đến các mẫu Toyota Fortuner cũ đời 2017 – 2018. Xe được sản xuất tại Indonesia và ở tầm giá này, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,7 lít, sản sinh công suất tối đa 112 kW tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Ưu điểm nổi bật của Fortuner nằm ở kết cấu 7 chỗ rộng rãi, nội thất hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền vượt trội – những yếu tố giúp mẫu SUV Nhật Bản duy trì sức hút ổn định trên thị trường xe cũ.

Kia Sorento

Trong cùng tầm giá, khách hàng có thể tham khảo Kia Sorento đời 2018 – 2019, thuộc thế hệ thứ 3 của dòng SUV tại Việt Nam. Ở mức giá này, Sorento cung cấp lựa chọn cả phiên bản máy xăng và máy dầu.

Phiên bản DATH trang bị động cơ Diesel CRDi 2.2L, công suất tối đa 195 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 437 Nm từ 1.800 – 2.500 vòng/phút. Trong khi đó, các phiên bản GAT và GATH sử dụng động cơ xăng Theta II 2.4L, cho công suất 174 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 227 Nm tại 3.750 vòng/phút. Sorento được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa sức mạnh động cơ, tiện nghi và tính kinh tế trong vận hành.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe đời 2017 cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV 7 chỗ cũ, với giá bán dao động từ 555 – 615 triệu đồng tùy phiên bản.

Santa Fe 2017 cung cấp hai loại động cơ: Diesel tăng áp R 2.2 eVGT, dung tích 2.199 cc, công suất 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn 441 Nm từ 1.750 – 2.750 vòng/phút; Xăng Theta II 2.4 MPI, dung tích 2.359 cc, công suất 174 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 226 Nm tại 3.750 vòng/phút.

Suzuki XL7 Hybrid

Trong tầm giá 600 triệu đồng, những mẫu Suzuki XL7 Hybrid đời 2024 – 2025 cũng là lựa chọn hấp dẫn. Do gần với đời xe mới, khách hàng vừa trải nghiệm công nghệ hiện đại vừa tiết kiệm chi phí.

Động cơ hybrid 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion sản sinh 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống này hỗ trợ tăng tốc hiệu quả đồng thời tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu.

Mitsubishi Xpander Cross

Cuối cùng, Mitsubishi Xpander Cross đời 2024 là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ cũ tầm giá 600 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, khoang nội thất rộng rãi và nhiều tiện ích.

Động cơ xăng 1.5L tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên MIVEC cung cấp công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xpander Cross phù hợp với người dùng tìm kiếm SUV tiện dụng, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế hiện đại.