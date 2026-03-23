Honda CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept: Huyền thoại được "đánh thức" với trang bị độc nhất

Honda Super Four vốn là dòng xe có được sự quan tâm của nhiều khách hàng, đây là dòng xe mang hơi thở thời đại với những trang bị cao cấp, được đặt bên trong một bề ngoài mang tính cổ điển. Mẫu CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept chỉ là một dạng mô hình, chưa phải là xe thương mại nhưng cũng đã có được sự yêu thích của nhiều khách hàng Việt.

Dù mới dừng ở dạng xe ý tưởng, CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept đã tạo được sức hút đáng kể tại gian trưng bày của Honda. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc hãng công bố đầy đủ bốn lựa chọn màu sắc, cho thấy mức độ hoàn thiện cao và khả năng tiến gần đến phiên bản thương mại. Các tùy chọn này được xây dựng nhằm bao phủ nhiều tệp khách hàng khác nhau, từ những người yêu thích phong cách cổ điển đến nhóm người dùng hướng tới chất thể thao hiện đại.

Yếu tố công nghệ cũng là điểm đáng chú ý của mẫu mô tô này là việc Honda lần đầu tiên gắn tên gọi “E-Clutch” cho dòng Super Four. Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, có thể khẳng định hệ thống ly hợp điện tử sẽ đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm vận hành. Công nghệ này được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thao tác điều khiển, đặc biệt trong môi trường đô thị, nhưng vẫn bảo toàn cảm giác lái đặc trưng của hộp số cơ khí - yếu tố vốn làm nên bản sắc của dòng naked bike hiệu suất cao.

Ở thời điểm hiện tại, CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thời điểm ra mắt, giá bán hay cấu hình kỹ thuật hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc Honda chủ động công bố thiết kế hoàn thiện cùng danh mục màu sắc đầy đủ là tín hiệu rõ ràng cho thấy mẫu xe đã bước vào giai đoạn tiền sản xuất.