Toyota Innova Cross HEV có mức tiêu hao nhiên liệu ra sao?

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross là một trong những yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn xe. Chiếc Innova Cross Hybrid đáng suy nghĩ vì khả năng tiết kiệm nhiên liệu mùa giá xăng dầu tăng cao.

Với thiết kế hiện đại và tính năng ưu việt, Innova Cross không chỉ mang lại sự thoải mái cho người lái mà còn giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross, từ thông số kỹ thuật đến thực tế sử dụng.

Innova Cross không chỉ mang lại sự thoải mái cho người lái mà còn giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu hiệu quả.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 (mm).

Innova Cross là mẫu xe MPV mới nhất được Toyota ra mắt với nhiều đổi mới thú vị. Được thiết kế để phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình, Innova Cross không chỉ chú trọng vào không gian nội thất rộng rãi mà còn hướng tới tính hiệu quả trong việc sử dụng nhiên liệu. Xe mang một vẻ ngoài thể thao và sang trọng hơn so với các phiên bản trước. Hệ thống đèn LED cùng với lưới tản nhiệt lớn tạo nên sự mạnh mẽ trong thiết kế.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 (mm), khá cao lớn so với mặt bằng phân khúc MPV 7 chỗ, tiệm cận với nhiều dòng xe MPV cỡ lớn. Trong khi đó chiều dài cơ sở 2.850 mm, bánh kính vòng quay 5,67 mét và khoảng sáng gầm 167 mm đem lại khả năng vận hành linh hoạt với nhiều địa hình khác nhau.

Trong khi đó chiều dài cơ sở 2.850 mm, bánh kính vòng quay 5,67 mét.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L công suất tối đa 150 mã lực.

Nội thất bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế da cao cấp, màn hình giải trí lớn và nhiều khoang chứa đồ thông minh. Điều này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ của xe mà còn đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.

Xe có chất lượng hoàn thiện, các vật liệu cao cấp và không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Bảng điều khiển thiết kế hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi cung cấp nhiều thông tin giải trí và vận hành hữu ích.

Nội thất bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế da cao cấp.

Xe tiêu hao khoảng 4,35 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm, khi kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm bắt đầu chứng minh sức mạnh của mình. Nhờ có mô-tơ điện, nước ga đầu của Toyota Innova Cross HEV cho độ vọt cao, kết hợp với động cơ xăng 2.0L xe nhanh chóng lên ngưỡng 80 - 90 km/h một cách nhẹ nhàng.

Innova Cross hybrid vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tương đương nhiều mẫu sedan cỡ trung. Cụ thể, xe tiêu hao khoảng 4,35 lít/100 km trên đường hỗn hợp, khoảng 3,92 lít/100 km trong đô thị và 5,0 lít/100 km trên đường trường.

Xe có mức tiệu thụ nhiên liệu khoảng 3,92 lít/100 km trong đô thị và 5,0 lít/100 km trên đường trường.

So với thế hệ Innova sử dụng động cơ xăng trước đây, phiên bản hybrid của Innova Cross cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả nhiên liệu. Đây được xem là lợi thế quan trọng đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho gia đình hoặc dịch vụ.

Kết luận

Với mức giá 990 triệu đồng, rõ ràng Innova Cross HEV thật sự đáng tiền và là lựa chọn sáng giá cho khách hàng và các gia đình đang tìm kiếm một mẫu MPV tin cậy, rộng rãi, an toàn và êm ái với công nghệ Hybrid tiên tiến.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross là một yếu tố quan trọng đáng cân nhắc khi lựa chọn xe, đặc biệt là trong bối cảnh giá nhiên liệu đang ngày càng tăng cao. Dù mức tiêu thụ lý thuyết có thể cao hơn một số đối thủ, nhưng với những cải tiến về công nghệ và trải nghiệm thực tế, Innova Cross Hybrid vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai cần một chiếc MPV gia đình vận hành hiệu quả và tiết kiệm.