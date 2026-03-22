Đây là 3 mẫu SUV đáng mua hiện nay tại thị trường Việt Nam

Honda CR-V

Honda CR-V 2026 được phân phối với 5 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết dao động từ 930 triệu đồng đến 1,23 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV đô thị mạnh mẽ với thiết kế thể thao cao cấp, nổi bật với mặt ca-lăng Polygon và cản trước tinh tế. Cụm đèn trước LED và đèn hậu sắc sảo tạo diện mạo uy mãnh, kết hợp ốp sườn và cản sau thể thao, tay nắm cửa sơn đen bóng cùng la-zăng 18 inch (e:HEV RS) mang phong cách hiện đại.

Nội thất cao cấp với khoang lái rộng rãi, ghế da thể thao điểm nhấn logo RS, chỉ đỏ xuyên suốt và lẫy chuyển số trên vô lăng mang đến trải nghiệm lái phấn khích. Bảng đồng hồ 10,2 inch, HUD và đèn trang trí nội thất giúp thao tác thuận tiện và không gian thêm tinh tế, trong khi cửa sổ trời panorama tạo cảm giác thoáng đãng. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập và hệ thống âm thanh cao cấp nâng cao sự thoải mái.

Động cơ xăng 2.0L Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện tạo công suất 204 mã lực, vận hành mượt mà, tăng tốc vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ e:HEV Hybrid. Honda SENSING, cảm biến trước/sau, camera 360, đèn vào cua chủ động và phanh tự động sau va chạm đảm bảo an toàn tối ưu. Hệ thống 8 túi khí đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP. Honda CONNECT kết nối xe với điện thoại, cung cấp tiện nghi, an ninh và hỗ trợ 24/7. Khung gầm cứng cáp cùng thiết kế nội/ngoại thất tinh tế khẳng định phong thái hiện đại và dẫn đầu phân khúc SUV đô thị.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2026 được phân phối với 5 phiên bản, có giá niêm yết dao động từ 769-989 triệu đồng. Đây là mẫu SUV hạng C đột phá với thiết kế ngoại thất táo bạo, sắc nét theo triết lý Parametric Dynamics, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ. Cụm đèn LED trước và hậu trải ngang, lưới tản nhiệt liền mạch, ốp sườn và cản trước/sau thể thao, kết hợp la-zăng lớn mang phong cách năng động và bề thế.

Nội thất theo triết lý “Interspace” tối giản nhưng cao cấp, với khoang cabin rộng rãi, ghế da chỉnh điện, sưởi/làm mát và cửa sổ trời panorama. Bộ đôi màn hình lớn, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, giao diện trực quan và khả năng cập nhật OTA nâng tầm trải nghiệm. Hệ thống điều hòa tự động đa vùng, lọc không khí, sạc không dây và âm thanh cao cấp đảm bảo tiện nghi tối đa cho hành khách.

Hyundai Tucson 2026 vận hành linh hoạt với động cơ xăng Smartstream, động cơ tăng áp 1.6L hoặc hybrid kết hợp hộp số tự động, hệ dẫn động HTRAC và treo cải tiến. Khung gầm cứng cáp, cách âm tốt và trợ lực tay lái nâng cao cảm giác lái ổn định trên mọi địa hình. Công nghệ an toàn SmartSense bao gồm phanh tự động FCA, hỗ trợ giữ làn LKA/LFA, cảnh báo điểm mù BCA, camera 360 và cảm biến trước/sau.

Xe trang bị hệ thống túi khí toàn diện và cấu trúc hấp thụ xung lực, đảm bảo an toàn tối đa cho người ngồi. Các tính năng thông minh khác gồm trợ lý giọng nói, điều hướng 3D, nhận diện biển báo và hệ thống âm thanh sống động, giúp Tucson 2026 dẫn đầu phân khúc SUV đô thị về công nghệ và trải nghiệm.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross 2026 có giá niêm yết từ 820 triệu đồng, sở hữu thiết kế ngoại thất thời thượng với lưới tản nhiệt tổ ong mới, cụm đèn LED đầu xe kiểu dòng chảy và đèn hậu sắc sảo, tạo vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mâm hợp kim 18 inch cùng màu sắc tương phản đen-trắng tăng tính thể thao và sang trọng, đi kèm cửa cốp điện rảnh tay và kính trần toàn cảnh giúp không gian thoáng đãng.

Nội thất rộng rãi, ghế bọc da cao cấp và bảng điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng nổi 12,3 inch mang đến trải nghiệm giải trí hiện đại. Hàng ghế sau có cửa gió và cổng sạc USB-C, khoang hành lý 440L có thể gập 60:40 tối ưu không gian. Hệ thống camera 360, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tăng tính an toàn khi vận hành.

Động cơ 2ZR-FE 1,8L 4 xy-lanh tích hợp DOHC, Dual VVT-i và ACIS cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn cùng trợ lực điện cho cảm giác lái ổn định và thoải mái. Thiết kế toàn cầu TNGA cải thiện độ cân bằng, khoảng sáng gầm 161 mm và bán kính vòng quay 5,2 m phù hợp di chuyển đô thị và đường dài. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp đạt 7,55 L/100 km, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thân thiện môi trường. Các trang bị ngoại thất, tiện nghi, vận hành và an toàn của xe tập trung hướng đến trải nghiệm cá nhân, gia đình và khách hàng trẻ trung năng động.