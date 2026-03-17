Innova Cross G: Không cần quá nhiều trang bị, chỉ cần đúng thứ khách Việt cần

Sự xuất hiện của Innova Cross G không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình của thương hiệu ô tô lớn nhất thế giới mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về tâm tư và nhu cầu của khách hàng Việt.

Toyota Innova Cross G có mức giá hấp dẫn 730 triệu đồng.

Toyota Innova có mặt tại Việt Nam từ năm 2006, sau thành công của mẫu xe 7 chỗ Zace. Chỉ hai năm sau đó, mẫu xe này đã bán ra hơn 33.000 chiếc, chiếm ⅓ tổng doanh số của Toyota tại Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đỉnh cao của mẫu xe này diễn ra vào năm 2018, khi doanh số đạt kỷ lục với hơn 14.500 chiếc được giao đến tay khách hàng. Tuy nhiên, từ sau năm 2018, vị thế của Innova đã có sự thay đổi đáng kể.

Để tiếp nối thành công đó, Toyota đã giới thiệu Innova Cross vào năm 2023 với các phiên bản V và HEV, trước khi tung phiên bản G vào cuối năm 2025.

Giá hấp dẫn, thiết kế hợp lý tạo đà thành công

Với mức giá 730 triệu đồng, Innova Cross G không chỉ lấp đầy khoảng trống giữa các phiên bản V (825 triệu đồng) và Veloz Cross CVT TOP (660 triệu đồng) mà còn nhắm đến những khách hàng tìm kiếm một mẫu MPV rộng rãi, mạnh mẽ nhưng không cần quá nhiều trang bị.

Mặc dù không có những tính năng hào nhoáng, Innova Cross G vẫn giữ được những yếu tố quan trọng như phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện cho người lái và 6 túi khí tiêu chuẩn.

Phiên bản Innova Cross G 2026 sở hữu nhiều cải tiến về thiết kế bên ngoài và nội thất. Đầu xe được trang bị cụm đèn LED công nghệ phản xạ, trong khi thân xe có bộ lốp kích thước 205/65R16 và mâm hợp kim 16 inch. Nội thất vẫn giữ ghế bọc da và màn hình trung tâm 8 inch, tuy nhiên ghế phụ và ghế phía sau chỉ có thể chỉnh cơ.

Ở dưới nắp capo, xe vẫn sử dụng động cơ 2.0L sản sinh công suất tối đa 172 mã lực đảm bảo hiệu suất vận hành êm ái và mạnh mẽ.

Với mức giá hợp lý và những cải tiến hợp lý, Toyota Innova Cross G hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp cần một mẫu xe vận chuyển nhân viên hoặc các gia đình tìm kiếm một chiếc MPV rộng rãi.

Được biết, kể từ khi ra mắt, dòng Toyota Innova đã đạt doanh số ấn tượng với hơn 12.000 xe, cho thấy thị trường MPV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn còn rất tiềm năng. Sự ra mắt của Innova Cross G không chỉ là một bước đi thông minh của Toyota mà còn là minh chứng cho sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động tại thị trường này.