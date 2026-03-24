Yamaha AERO X: Mang “hồn” supersport, khoác “da” scooter

Là mẫu tay ga đậm phong cách thể thao, AERO X sở hữu tổng thể sắc nét, góc cạnh và giàu tính khí động học. Tổng thể thân xe mang nhiều đường nét gợi nhớ đến các dòng supersport của Yamaha, đặc biệt là DNA từ series YZF. Sự kết hợp giữa phần đầu và đuôi xe được xử lý theo phong cách dàn áo liền khối, tạo cảm giác đây không đơn thuần là một chiếc scooter phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, mà là một mẫu xe thể thao thực thụ được “khoác” hình hài tay ga.

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất trên AERO X nằm ở hệ thống truyền động YECVT (Yamaha Electric CVT). Không chỉ dừng lại ở cơ chế vận hành vô cấp truyền thống, YECVT mang đến khả năng tùy biến cảm giác lái thông qua các chế độ vận hành riêng biệt. Chế độ T (Touring) ưu tiên sự mượt mà, êm ái, trong khi chế độ S (Sport) tối ưu phản hồi ga và khả năng tăng tốc. Đặc biệt, việc tích hợp nút SHIFT cho phép người lái mô phỏng cảm giác sang số, đồng thời gia tăng hiệu ứng phanh động cơ. Đây là bước chuyển đáng kể, đưa trải nghiệm scooter từ tính chất “dễ sử dụng” sang “giàu cảm xúc và kiểm soát chủ động” hơn.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ Blue Core dung tích 155cc, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Động cơ này vốn đã được khẳng định về tính hiệu quả khi vừa đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt ở dải tua thấp, vừa duy trì độ bốc và độ “thoáng máy” ở dải tua cao. Với công suất khoảng 15,4 mã lực, khi kết hợp cùng hệ thống YECVT, AERO X hứa hẹn mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ hơn so với thông số kỹ thuật thuần túy.

Ở khía cạnh khung gầm, Yamaha trang bị cho AERO X bộ khung dạng underbone, kết hợp với hệ thống treo được đầu tư đáng kể. Xe sử dụng bánh trước và sau kích thước 14 inch, đi cùng phanh đĩa đơn cho cả hai bánh với đường kính 230 mm. Phuộc trước có kích thước lớn, trong khi phuộc sau tích hợp bình dầu phụ, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng kiểm soát khi vận hành ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện lái mang tính thể thao.

Trang bị tiện nghi và công nghệ trên AERO X cũng được định vị ở mức cao cấp. Xe sở hữu màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, hỗ trợ kết nối Y-Connect, hệ thống khóa thông minh Smart Key và hệ thống chiếu sáng Full LED toàn bộ. Không gian chứa đồ dưới yên đạt dung tích 24,5 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.

Xe sở hữu chiều cao yên xe ở mức khoảng 790 mm phù hợp với thể trạng của nhiều người dùng. Tuy nhiên, Yamaha đã tối ưu thiết kế phần trước của yên theo hướng thu hẹp, giúp người lái dễ dàng chống chân hơn so với con số lý thuyết. Tư thế ngồi được thiết kế theo hướng thẳng lưng, mang lại sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát tốt khi vận hành ở tốc độ cao.

Theo kế hoạch, Yamaha AERO X sẽ được phân phối tại thị trường Nhật Bản từ mùa hè năm 2026, giá bán chính thức hiện vẫn chưa được công bố.