Toyota Innova Cross cắt trang bị và có mức giá 730 triệu liệu có tạo ra làn sóng mới

Ngày 1/12, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến động thái mới nhất từ Toyota khi hãng giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn của dòng MPV ăn khách với tên gọi Innova Cross 2.0G. Tương tự như hai biến thể trước là bản 2.0V (trước đây là bản Xăng) và bản HEV (Hybrid), biến thể giá rẻ này vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của bản 2.0G không chỉ đơn thuần là thêm lựa chọn, mà còn tăng thêm sự hiện diện của Toyota trong phân khúc MPV tầm trung đang ngày càng chật chội. Toyota Innova Cross 2.0G được chốt giá bán lẻ đề xuất ở mức 730 triệu đồng, con số này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của hãng xe Nhật Bản nhằm thiết lập một khoảng cách an toàn với dòng xe phân khúc dưới là Veloz Cross, hiện có giá dao động từ 638 đến 660 triệu đồng.

Toyota Innova Cross 2.0G được chốt giá bán lẻ đề xuất ở mức 730 triệu đồng.

Quan trọng hơn, mức giá này biến Innova Cross 2.0G trở thành đối trọng trực tiếp của VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện cùng cỡ đang thu hút sự chú ý lớn từ giới kinh doanh dịch vụ và gia đình. Đồng thời, sự xuất hiện của phiên bản 2.0G được xem là giải pháp hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống mà mẫu Innova đời cũ để lại sau khi đã bị khai tử vào đầu tháng 9.

Với mức giá 730 triệu đồng, phiên bản mới này thậm chí còn rẻ hơn mức 755 triệu đồng của "người tiền nhiệm", hứa hẹn tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế hiện đại và khung gầm mới. Để đạt được mức giá cạnh tranh nói trên, Toyota buộc phải thực hiện một số cắt giảm về trang bị so với hai phiên bản cao cấp.

Ở bên ngoài, xe vẫn giữ lại cụm đèn chiếu sáng trước và đèn sương mù LED, đèn pha tự động bật/tắt và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày đã bị loại bỏ, và bộ la-zăng hợp kim chỉ còn kích thước 16 inch, nhỏ hơn so với loại 17-18 inch trên các bản cao cấp. Ngoài ra, cửa cốp phía sau cũng trở về dạng mở cơ thay vì tính năng mở điện.

Tương tự, nội thất xe vẫn duy trì các trang bị đáng tiền như phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động, đề nổ bằng nút bấm và ghế bọc da. Dù vậy, người dùng sẽ phải chấp nhận một số hạn chế như ghế lái chỉnh cơ, vô-lăng bọc nhựa và cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình TFT nhỏ 4,2 inch, thay vì màn hình kỹ thuật số 7 inch trên bản cao cấp. Hệ thống giải trí cũng được tinh giản với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto phải dùng dây cáp.

Mức giá 730 triệu đồng của Innova Cross 2.0G đang tạo ra áp lực không nhỏ lên đối thủ VinFast Limo Green.

Dù là phiên bản giá rẻ, Toyota Innova Cross 2.0G vẫn sử dụng chung khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm, đảm bảo khả năng vận hành tương đương bản 2.0V.

Về khía cạnh an toàn, phiên bản 2.0G có trang bị khá tương đồng với bản 2.0V khi cả hai đều không sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, không có cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. So với bản 2.0V, bản tiêu chuẩn này tiếp tục lược bỏ cảm biến áp suất lốp và chỉ sử dụng camera lùi thông thường thay vì hệ thống camera 360 độ toàn cảnh.

Mức giá 730 triệu đồng của Innova Cross 2.0G đang tạo ra áp lực không nhỏ lên đối thủ VinFast Limo Green (giá 749 triệu đồng). Tuy nhiên, mẫu xe điện thương hiệu Việt vẫn nắm giữ những lợi thế vàng khó có thể san lấp, bao gồm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Nhà nước và ưu đãi miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa chi phí lăn bánh và vận hành thực tế của xe điện sẽ thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Toyota Innova Cross trang bị nội thất với các trang bị đáng tiền như phanh tay điện tử.

Để cạnh tranh sòng phẳng, Toyota Innova Cross 2.0G có lẽ sẽ cần thêm các chương trình ưu đãi từ phía đại lý. Dẫu vậy, với vị thế là mẫu MPV bán chạy nhất của Toyota Việt Nam hiện nay, việc mở rộng dải sản phẩm sẽ giúp hãng tiếp cận khách hàng mới và đặc biệt là giữ chân nhóm người dùng trung thành từ các thế hệ Innova trước.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, Innova Cross đã bán ra 6.164 chiếc, trong đó ấn tượng nhất là gần 2.400 xe thuộc bản hybrid, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm xe xăng lai điện tại Việt Nam.