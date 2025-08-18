Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage hơn thua nhau ở những điểm gì?

Về giá bán

Tầng lớp trung lưu với thu nhập trên 20 triệu đồng/ hộ gia đình ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Với những gia đình thuộc tầng lớp này, nhu cầu mua xe ô tô cũng đang tăng mạnh, nhất là các dòng xe vừa tầm tiền như phân khúc sedan hạng B hiện nay. Trong số đó, các mẫu xe giá hợp lý như Mitsubishi Attrage và Hyundai Accent tỏ ra rất hấp dẫn.

So sánh ở góc độ giá bán, Mitsubishi Attrage tỏ ra có lợi thế hơn Hyundai Accent. Nếu dòng xe Accent của hãng xe Hàn Quốc có 4 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng. Trong khi đó, ấn phẩm Attrage của nhà sản xuất xe Nhật Bản có giá niêm yết chỉ từ 380-490 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với Accent. Tuy nhiên, ở các phương diện khác thì Hyundai Accent lại tỏ ra có nhiều lợi thế hơn Mitsubishi Attrage.

Về ngoại thất

Ngoại thất của Accent có phong cách hiện đại, trẻ trung và có phần thời trang hơn so với Mitsuishi Attrage. Các đường nét trên Accent sắc sảo, với đèn pha LED đặt thấp tích hợp, nối liền với lưới tản nhiệt, nhìn như dòng Elantra thu nhỏ. Các đường dập tinh tế trên thân xe càng tôn lên nét thẩm mỹ hiện đại cho vẻ ngoài của dòng tân binh này. Đuôi xe tinh tế với hệ thống đèn LED dạng vi cá, ống xả cũng được dấu tinh tế ở phần cản sau, đuôi xe có được dáng vẻ thể thao và rất năng động.

Mặc dù vậy, Attrage 2025 mới hiện nay cũng mang những nét đẹp hiện đại, với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Đầu xe có phần cứng cáp, thể thao và lưới tản nhiệt có bổ sung đường màu đỏ tạo sự nhận diện rõ ràng cho xe. Ở bản số sàn của Attrage chỉ có đèn chiếu sáng loại Halogen, còn bản tự động có đèn chiếu sáng loại bóng LED.

Kích thước của Hyundai Accent cũng nhỉnh hơn so với Mitsubishi Attrage. Dòng sedan hạng B của Hyundai có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, độ sáng gầm là 165 mm. Trong khi đó, các kích thước tương ứng của Attrage ở mức là 4.305 x 1.670 x 1.515 mm, tức là Attrage chỉ nhỉnh hơn Accent một chút về độ cao.

Về nội thất

Chính nhờ có kích thước rộng và dài hơn, nên nội thất của Hyundai Accent cũng rộng rãi hơn đối thủ Mitsubishi Attrage. Các trang bị nội thất của Accent cũng tỏ ra cao cấp hơn Attrage. Nổi bật ở khoang cabin của Accent là vô lăng 2 chấu được bọc da êm ái và tích hợp nhiều phím điều khiển. Màn hình thông tin xe được nối dài với màn hình giải trí mang lại vẻ sang trọng, và cung cấp đầy đủ thông tin nhanh nhất cho lái xe.

Trên Hyundai Accent cũng có nhiều trang bị tiện ích như hệ thống âm thanh 6 loa giải trí, đi cùng dàn nút bấm như media, đàm thoại rảnh tay, ga tự động, tính năng an toàn ADAS. Ở bản cao cấp, Accent còn có lẫy chuyển số để giả lập cấp số và tọa đà khi vượt xe. Trên xe cũng có nhiều tính năng an toàn được tích hợp trong hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smartsense. Hàng ghế trước của xe còn có tính năng làm mát với 3 mức quạt gió khác nhau, rất thích hợp với khí hậu mùa hè oi bức ở Việt Nam.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage hướng tới nội thất đơn giản, tiện ích và trang bị vừa đủ, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng. Màn hình giải trí xe cỡ nhỏ 7 inch, tay lái trợ lực điện, có nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Ở bàn số sàn xe trang bị ghế bọc nỉ, còn bản cao cấp được bọc da. Có phần yếu thế hơn về trang bị an toàn, nhưng Attrage vẫn đảm bảo tiêu chuẩn căn bản với các hệ thống túi khí, cảnh báo thắt dây an toàn, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi…v.v.

Về động cơ

Cuối cùng và cũng là điểm rất quan trọng là hệ thống động cơ của xe. Hyundai Accent 2025 được trang bị động cơ xăng SmartStream G 1.5L, đi kèm hộp số sàn hoặc số tự động CVT. Xe cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất từ 4,75L/100 km.

Còn Mitsubishi Attrage 2025 sử dụng động cơ 1.2L MIVEC, kết hợp hộp số tự động vô cấp INVECS-III hoặc số sàn 5 cấp. Thân xe RISE nhẹ giúp vận hành hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu chỉ 3,15L/100km. Xe đạt công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn 100Nm tại 4.000 vòng/phút. Rõ ràng Attrage yếu hơn hẳn Accent, nhưng lại có lợi thế về tiết kiệm xăng.

Đánh giá chung

Mitsubishi Attrage có lợi thế lớn về giá bán và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với những khách hàng đề cao tính kinh tế. Trong khi đó, Hyundai Accent nổi bật hơn hẳn về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách, mỗi mẫu xe sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B.