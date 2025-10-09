So kè Hyundai Accent và Honda City tầm giá từ dưới 500 triệu đồng

Về ngoại thất

So với Honda City 2025, Hyundai Accent 2025 cho thấy sự thay đổi toàn diện hơn khi bước sang thế hệ mới, trong khi City chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Về kích thước, Accent 2025 có chiều dài 4.535 mm, ngắn hơn đôi chút so với City (4.580 mm, bản RS dài 4.589 mm), nhưng lại nhỉnh hơn ở chiều rộng (1.765 mm so với 1.748 mm), chiều cao (1.485 mm so với 1.467 mm) và đặc biệt là chiều dài cơ sở (2.670 mm so với 2.600 mm), hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn. Khoảng sáng gầm của Accent cũng cao hơn, đạt 165 mm so với 150 mm trên City, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển qua địa hình gồ ghề.

Về thiết kế, cả hai mẫu sedan hạng B đều theo đuổi phong cách thể thao và hiện đại. Accent 2025 mang dáng dấp của các mẫu xe cao cấp hơn như Elantra hay Sonata, với đèn pha LED đặt thấp, liền mạch với lưới tản nhiệt, tạo cảm giác liền khối. Trong khi đó, City 2025 làm mới nhẹ phần đầu với lưới tản nhiệt dạng tổ ong và cản trước thể thao hơn. Phiên bản cao nhất của cả hai mẫu xe đều được trang bị đèn LED, riêng City RS có thêm đèn sương mù.

Mâm xe của hai mẫu đều có tùy chọn 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản, nhưng hệ thống phanh trên Accent được đồng bộ hơn, trong khi bản thấp nhất của City vẫn dùng phanh tang trống. Phía sau, Accent nổi bật với cụm đèn hậu LED 3D tạo hình vây cá và ống xả ẩn tinh tế, trong khi City chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế cản sau với cánh khuếch tán gió và đèn phản quang nhằm tăng tính thể thao.

Ở góc độ ngoại thất có thể nói, Hyundai Accent 2025 mang đến cảm giác mới mẻ, hiện đại và năng động hơn nhờ bước chuyển mình sang thế hệ mới, trong khi Honda City 2025 giữ phong cách quen thuộc nhưng được nâng cấp đủ để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc.

Về nội thất

Trong khi đó, về nội thất thì Hyundai Accent All New 2025 và Honda City 2025 cũng có sự cạnh tranh sát sao trong phân khúc sedan hạng B, với mỗi mẫu xe đều có thế mạnh riêng về nội thất, trang bị tiện nghi và an toàn.

Nội thất của Accent 2025 nổi bật với phong cách hiện đại, tập trung vào yếu tố công nghệ. Vô lăng 2 chấu bọc da tích hợp phím vật lý mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, trong khi cụm màn hình nối liền giữa đồng hồ và giải trí tạo điểm nhấn liền mạch, sang trọng. Trái lại, City 2025 giữ thiết kế quen thuộc nhưng được hoàn thiện tinh tế hơn với chất liệu và đường chỉ may cao cấp, hướng tới sự bền bỉ và thực dụng.

Xét về trang bị tiện nghi, Accent ghi điểm với ghế da (trên bản cao) đi kèm tính năng làm mát ghế trước, lần đầu xuất hiện trong phân khúc, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm. City cũng trang bị ghế da, điều hòa tự động và thêm cửa gió hàng ghế sau – một điểm cộng cho sự thoải mái của hành khách phía sau. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh của City nhỉnh hơn với 8 loa so với 6 loa trên Accent.

Về giao diện người lái, Accent trang bị cụm đồng hồ bán điện tử kèm màn hình LCD 4,2 inch có thể đổi màu theo chế độ lái, hiện đại hơn so với cụm đồng hồ cơ + màn hình đơn sắc trên City.

Về an toàn và công nghệ hỗ trợ lái, cả hai đều có lợi thế riêng. Accent 2025 bản cao cấp sở hữu gói Hyundai SmartSense với các tính năng như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, đèn pha thích ứng… Trong khi đó, City 2025 vượt trội với việc trang bị gói Honda Sensing cho cả ba phiên bản, gồm phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành... Cả hai đều có đầy đủ hệ thống an toàn cơ bản như ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tuy nhiên, City 2025 vẫn thiếu cảm biến lùi – điểm trừ đáng chú ý trong khi đây là trang bị phổ biến trên nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Về túi khí, Accent bản cao cấp và City RS đều có 6 túi khí, nhưng Accent vẫn duy trì chỉ 2 túi khí ở bản thấp, còn City G và L có 4 túi.

Có thể nói, nội thất của Accent 2025 thiên về công nghệ, thiết kế hiện đại và trang bị tiện nghi độc đáo, trong khi City 2025 nổi bật ở độ rộng rãi, hệ thống âm thanh tốt hơn và trang bị an toàn đồng đều hơn trên toàn dải sản phẩm. Người dùng ưu tiên trải nghiệm công nghệ mới sẽ nghiêng về Accent, trong khi những ai đề cao sự ổn định, thực dụng và an toàn có thể chọn City.

Về động cơ và giá bán

Hyundai Accent All New 2025 và Honda City 2025 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT, mang đến khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu đi lại đô thị. Accent trang bị động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, trong khi Honda City sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC, cho công suất nhỉnh hơn một chút ở mức 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút.

Về giá bán, Accent có lợi thế với mức khởi điểm thấp hơn, chỉ từ 439 triệu đồng cho bản 1.5 MT và cao nhất là 569 triệu đồng cho bản 1.5 AT Cao Cấp, với các ưu đãi từ 23,3 đến 41,8 triệu đồng tùy phiên bản. Honda City khởi điểm từ 499 triệu đồng cho bản G và cao nhất là 569 triệu đồng cho bản RS, đi kèm ưu đãi từ 49 đến 56 triệu đồng. Dù giá niêm yết cao hơn, Honda City vẫn giữ nguyên mức giá so với thế hệ trước nhưng được nâng cấp đáng kể về trang bị, đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing trên cả ba phiên bản.

Đánh giá chung

Hyundai Accent 2025 nổi bật với mức giá dễ tiếp cận và đa dạng phiên bản lựa chọn, phù hợp với khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan tiết kiệm và trang bị tốt trong tầm giá. Trong khi đó, Honda City 2025 lại nhỉnh hơn về hiệu suất động cơ, trang bị an toàn cao cấp đồng đều hơn và vẫn duy trì được giá trị thương hiệu, là lựa chọn hợp lý với những ai đề cao khả năng vận hành ổn định, an toàn và bền bỉ theo thời gian. Tất nhiên, lựa chọn mẫu sedan nào là tùy thuộc vào nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.